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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Логика загрузки контактов
- Не загружать дублирующиеся контакты в сервис. Дублями считаются контакты с одинаковым названием, e-mail или телефоном. В сервис добавятся только контакты, не совпадающие с контактами в сервисе.
Отметим, что при содержании в файле одинаковых компаний, вторая считается дублем и не загружается в сервис.
- Объединить с уже существующими в базе. Уникальные контакты просто загрузятся в сервис, а контакты, имеющие одинаковое название, e-mail или телефон, объединятся с уже существующими в сервисе. Основным контактом будет считаться контакт в сервисе.
Отметим, что объединяются Организация и Организация, Контакт и Контакт, Организация с Контактом не объединяются.
При объединении организации и организации, в карточку добавляется только новая, загружаемая информация, данные добавленные пользователями в карточку организации ранее при работе в сервисе сохраняются.
При объединении двух контактов с одинаковым названием организации, в сервис загрузится одна организация, внутри которой будет два контакта.
При объединении двух одинаковых организаций с одинаковыми вложенными контактами, в сервис загрузится одна организация, внутри которой будут два одинаковых контакта. (Вложенные контакты не объединяются).
- Загрузить несмотря на совпадения. Все контакты загрузятся.