Логика загрузки контактов

Не загружать дублирующиеся контакты в сервис. Дублями считаются контакты с одинаковым названием, e-mail или телефоном. В сервис добавятся только контакты, не совпадающие с контактами в сервисе.

Отметим, что при содержании в файле одинаковых компаний, вторая считается дублем и не загружается в сервис.

Объединить с уже существующими в базе. Уникальные контакты просто загрузятся в сервис, а контакты, имеющие одинаковое название, e-mail или телефон, объединятся с уже существующими в сервисе. Основным контактом будет считаться контакт в сервисе.

Отметим, что объединяются Организация и Организация, Контакт и Контакт, Организация с Контактом не объединяются.

При объединении организации и организации, в карточку добавляется только новая, загружаемая информация, данные добавленные пользователями в карточку организации ранее при работе в сервисе сохраняются.

При объединении двух контактов с одинаковым названием организации, в сервис загрузится одна организация, внутри которой будет два контакта.

При объединении двух одинаковых организаций с одинаковыми вложенными контактами, в сервис загрузится одна организация, внутри которой будут два одинаковых контакта. (Вложенные контакты не объединяются).

