Изменение базового контакта

Для просмотра дублей контакта или организации нажмите на строку с контактом или на иконку количества совпадений слева. Дубли отображаются списком ниже.

Чтобы изменить базовый контакт, просто потяните за иконку слева и переместите нужный контакт на первое место.



