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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Логика отображения/управления тегами для менеджера и администратора
Администратору доступны для отображения/управления все теги аккаунта:
- Теги, которые создал/добавил контактам администратор;
- Теги, которые создали/добавили своим контактам менеджеры.
По умолчанию в разделе «Контакты» администратор видит только свои теги. Для того, чтобы увидеть или отфильтровать контакты по тегам менеджера, необходимо выбрать сначала нужного менеджера в фильтре, а затем название тега и нажать кнопку «Выбрать контакты». Контакты по тегу менеджера будут отфильтрованы.
Важно: Администратор удаляет теги только на своем аккаунте. Администратор не может автоматически удалить тег, созданный менеджером, на всех контактах, так как он не отобразится в поле назначения/удаления тегов. Но администратор может выборочно удалить тег, созданный менеджером в карточке контакта.
Менеджеру доступны для отображения/управления только следующие теги:
- Теги, которые администратор добавил контактам, принадлежащим данному менеджеру;
- Теги, которые создал/добавил своим контактам данный менеджер;
- Теги, которые добавил контактам другой менеджер, но эти контакты были переданы данному менеджеру.
Важно: Менеджер может создавать/удалять теги только на своих контактах.