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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
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- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Панель звонков (виджет)
Панель звонков (виджет) создана для удобства просмотра количества звонков и времени, потраченного на звонки.
Панель содержит отдельно информацию о количестве исходящих, пропущенных, принятых входящих звонков за день, количестве разговоров, количестве прозвоненных контактов, общем времени разговоров.
Панель разворачивается, если навести на нее курсор.
Разговором считается звонок продолжительностью от 1 секунды.
Уникальные позвоненные контакты - контакты, которым был впервые совершен звонок.
«Время разговоров» показывает суммарную длительность разговоров за день, округленную до минут в большую сторону.
В статистике не учитываются звонки в Эхо-сервис, звонки в поддержку, звонки внутри аккаунта (другому пользователю), валидационные звонки с подтверждением номера.
По умолчанию виджет выделен зеленым цветом. Данные, которые будут показываться в виджете, можно настроить. Подробнее об этом можно посмотреть в разделе Настройка норм (KPI).