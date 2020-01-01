В сервисе можно задать нормы KPI - нормы, по которым будет оцениваться работа операторов. Для администраторов настройка норм в дальнейшем поможет выгрузить отчет по показателям эффективности сотрудников, чтобы посмотреть как менеджеры справляются с заданным планом обработки контактов.
Менеджеры смогут видеть онлайн установленные для них нормативы, сравнивать с текущими показателями работы и оценивать сколько еще нужно выполнить, чтобы принять решение по выстраиванию рабочего процесса.
Чтобы настроить нормы, в личном кабинете (открывается при нажатии на имя в верхнем меню сервиса) выберите раздел «Нормы (KPI)», нажмите на «Добавить норму».
Для установки нормы нужно настроить саму норму, выбрать значение нормы, менеджеров, которые будут работать с нормой. Затем нажмите на кнопку создания нормы.
Настройка норм возможна: по количеству разговоров, по результатам окончания звонков, по времени в разговорах, по количеству обработанных контактов.
Настроенные нормы можно отредактировать, нажав на карандаш редактирования, или удалить, нажав на крестик.
У пользователей настроенные нормы показываются в шапке сервиса в виджете в виде шкалы.
Цвет шкалы меняется в зависимости от выполнения норм: зеленым цветом подсвечиваются нормы, которые выполнены пользователем; красным - норма выполняется, но еще не выполнена.
В шкале показываются настроенные во вкладке «KPI» первые четыре нормы. Все остальные нормы можно посмотреть при помощи клика на виджет.
Если на аккаунте подключен прием входящих звонков, то снизу в виджете показывается количество принятых звонков и пропущенных.
Чтобы администратору посмотреть результаты выполнения норм, нужно выгрузить отчет. Подробнее о выгрузке отчета можно посмотреть в разделе инструкции «Отчет. Показатели эффективности сотрудников».
Если норму удалить, то она не будет отображаться для выгрузки в отчет.