Звонок по номеру вне списка контактов

Звонок по новому номеру Вы можете совершить из строки поиска. Указываете номер. Если номера нет в списке, Вам будет предложено «позвонить» по нему или сначала «создать клиента». Если номер уже есть в списке контактов, он отобразится в выпадающем меню для звонка.