Заявки с E-mail
Для подключения услуги «Заявки с E-mail» перейдите в Кабинет (Имя пользователя) → Настройки → Интеграции.
Настройка учётной записи
Укажите «Имя учётной записи». Выберите «Ваш почтовый сервер» и укажите логин и пароль для подключения «Скорозвона» к вашей почте. При поступлении на ваш E-mail новых писем, в «Скорозвоне» будут создаваться соответствующие контакты (лиды) с заполненными полями из тела письма.
Проверка почты
Укажите периодичность проверки почты. Если ежедневно вам поступает большое количество заявок, которые необходимо обрабатывать мгновенно, укажите минимальную периодичность проверки почты — 1 минуту. Если же писем поступает мало, и скорость ответа не важна, то значение можно увеличить.
Фильтрация сообщений
Для обработки только определённых писем настройте фильтр.
- При указании условия "Тема содержит" будет осуществляться фильтрация писем по полному совпадению с условием. Только выбранные письма попадут в сервис для обработки.
- При указании условия "От кого" будет осуществляться фильтрация писем по отправителю. Вы можете указать несколько значений через пробел, запятую, точку с запятой или часть почтового адреса, например, @yandex.ru, тогда все попадающие под условие письма будут загружаться в виде лидов в сервис.
- При указании условия "Тело письма содержит" будет осуществляться фильтрация писем по содержимому. Если в теле письма присутствует указанный текст, то письмо берется на обработку. Ищутся полные совпадения по введенным значениям.
Что создавать в сервисе
Укажите, что создавать в сервисе при поступлении новой заявки.
- Контакт или организацию — в сервисе будет создан выбранный лид с соответствующими полями.
- Тег, который будет присвоен созданному лиду.
- Напоминание о событии (встреча, отправка письма, звонок и др) для созданного лида.
Соответствие полей
Необходимо настроить соответствие между сервисом «Скорозвон» и текстом письма: какие данные должны загружаться из письма клиента в соответствующие поля карточки контакта в сервисе «Скорозвон».
Например, при следующем содержании письма
В сервисе будет сформирован следующий лид:
В чью базу добавлять лиды
Выберите сотрудников, в базу которых будут добавлены лиды, или укажите проект.
Нажмите «Сохранить».
Особенности
- Письма с вложениями могут не обрабатываться сервисом.
- Сервис может обрабатывать только непрочитанные письма.
- Если настроен дополнительный сторонний клиент, который прочитывает письма раньше Скорозвона, то заявки с e-mail приходить не будут. В таком случае лучше создать отдельную почту, на которую будут приходить письма для формирования заявок с e-mail, настроить ее в Скорозвоне.