Заявки с E-mail

Для подключения услуги «Заявки с E-mail» перейдите в Кабинет (Имя пользователя) → Настройки → Интеграции.

Настройка учётной записи

Укажите «Имя учётной записи». Выберите «Ваш почтовый сервер» и укажите логин и пароль для подключения «Скорозвона» к вашей почте. При поступлении на ваш E-mail новых писем, в «Скорозвоне» будут создаваться соответствующие контакты (лиды) с заполненными полями из тела письма.

Проверка почты

Укажите периодичность проверки почты. Если ежедневно вам поступает большое количество заявок, которые необходимо обрабатывать мгновенно, укажите минимальную периодичность проверки почты — 1 минуту. Если же писем поступает мало, и скорость ответа не важна, то значение можно увеличить.

Фильтрация сообщений

Для обработки только определённых писем настройте фильтр.

При указании условия "Тема содержит" будет осуществляться фильтрация писем по полному совпадению с условием. Только выбранные письма попадут в сервис для обработки.

При указании условия "От кого" будет осуществляться фильтрация писем по отправителю. Вы можете указать несколько значений через пробел, запятую, точку с запятой или часть почтового адреса, например, @yandex.ru, тогда все попадающие под условие письма будут загружаться в виде лидов в сервис.

При указании условия "Тело письма содержит" будет осуществляться фильтрация писем по содержимому. Если в теле письма присутствует указанный текст, то письмо берется на обработку. Ищутся полные совпадения по введенным значениям.

Что создавать в сервисе

Укажите, что создавать в сервисе при поступлении новой заявки.

Контакт или организацию — в сервисе будет создан выбранный лид с соответствующими полями.

Тег, который будет присвоен созданному лиду.

Напоминание о событии (встреча, отправка письма, звонок и др) для созданного лида.

Соответствие полей

Необходимо настроить соответствие между сервисом «Скорозвон» и текстом письма: какие данные должны загружаться из письма клиента в соответствующие поля карточки контакта в сервисе «Скорозвон».

Например, при следующем содержании письма

В сервисе будет сформирован следующий лид:





В чью базу добавлять лиды



Выберите сотрудников, в базу которых будут добавлены лиды, или укажите проект.

Нажмите «Сохранить».





Особенности