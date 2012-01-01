IVR (4 из 5)





Сценарий. Выберите сценарий, по которому будете формировать отчетность по настраиваемому проекту.

По умолчанию выбран сценарий "Обзвон роботом", вы можете отредактировать его по необходимости в разделе Настройки → Сценарии.

Результаты выбранного сценария используются для построения отчетности и для выполнения действия по нажатию клиентом на определенную кнопку.

Например, вы салон красоты и хотите проинформировать клиентов о новых услугах с помощью автообзвона роботом. Заинтересованных клиентов нужно перевести на администратора для записи. По итогам обзвона важно получить отчет о том, сколько лидов прослушали информацию, сколько не дослушали информацию до конца, сколько захотели записаться на услугу. Что нужно сделать? Кнопка 1" → выберите нужный результат сценария, например, "Прослушали информацию по услугам"→ в действии по нажатию выберите Проигрывание звукового файла, где будет запись с информацией об акциях. Кнопка 2" → выберите результат сценария "Переведены для записи"→ в действии по нажатию выберите Перевод на внешний номер и укажите номер администратора салона. Недослушал до конца → выберите результат сценария "Не дослушал». По итогам обзвона с помощью отчета можно будет оценить контактность базы, конверсию в прослушивание информации и в запись на услуги.

Аудиоролик. Загрузите или выберите из ранее загруженных аудиороликов запись, которая будет проигрываться клиенту после поднятия трубки. Если у вас еще нет аудиоролика, то прочитайте в нашей статье как его создать.

Длительность ролика не менее 5 секунд.

Распознавание речи. Робот распознает ответы клиента и сопоставляет их с вариантами ответов, которые вы подготовите в настройке.

Подробнее о настройке распознавания речи в роботе.

Например, на группу ответов «да, давайте, можно, ага, конечно, давай» вы можете настроить действие «Отправка sms». Когда робот распознает в ответе клиента одну из фраз, то отправит подготовленную sms этому клиенту.

Настраивайте действия, которые будут выполняться при нажатии клиентом на соответствующую кнопку:

Перевод на сотрудника или группу — звонок переведется на указанного оператора или группу операторов;





Перевод на внешний номер — звонок переведется на указанный в настройке номер;





Отправка sms — клиенту отправится sms c вашим сообщением;





Завершение вызова, сброс звонка;





Завершения вызова с аудиосообщением;





Не дослушал до конца. Если клиент не дослушивает до конца аудиоролик или не дает реакции на запрашиваемое действие, то у звонка проставляется результат "Не дослушал до конца".

Если у вас настроены действия по нажатию, то настройка применится при отсутствии нажатия на кнопку в течение 10 сек.

Если у вас настроено распознавание голосом, то настройка применится при отсутствии голосовой реакции за время, указанное в Ожидание ответа.



