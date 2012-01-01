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8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Автоматическая загрузка базы

Для загрузки контактов перейдите во вкладку «Контакты» и нажмите «Загрузить».

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После этого вы попадаете на страницу пошаговой загрузки файла контактов. Здесь вы можете посмотреть или скачать примеры загружаемых файлов с помощью специальных кнопок, а также выбрать нужный для загрузки файл.

Требования к загружаемому файлу:

  • Формат *.XLS, *.XLSX, *.CSV
  • Максимальный размер файла: 10 МБ или 100 000 строк
  • Количество символов в ячейке должно быть не более 250 знаков
  • Наличие первой строки с названиями столбцов
  • Номера телефонов должны быть указаны с кодами. Инструкцию по добавлению кодов номеров можно посмотреть по ссылке.
  • В файле не должно быть более одного заполненного листа. Заполненный лист должен стоять первым.
  • Отсутствие пустых столбцов между данными.
  • Теги в одной ячейке могут быть разделены только точкой с запятой. Постановка пробела после точки с запятой не влияет на разделение тегов.
  • Номера телефонов в одной ячейке могут быть разделены запятой или точкой с запятой. Постановка пробела перед или после запятой или точки с запятой не влияет на разделение номеров телефонов. Наличие +7, 7 и 8 перед кодом городов России, а также тире и скобок не влияют на загрузку номеров телефонов. Все они форматируются в виде +7 (xxx) xxx-xx-xx. Если Вы загружаете номера телефонов других стран, перед номером телефона подставится “+”, в случае его отсутствия. Если для иностранного номера телефона есть российский аналог и Вы загружаете его без “+”, то перед номером телефона подставится +7.
  • E-mail в одной ячейке могут быть разделены только запятой без пробелов.

Если при загрузке файла в формате *.XLS возникает ошибка и отображается большее количество строк, чем есть в файле, сохраните файл в другой формат или скопируйте и вставьте содержимое в новый документ. 

Пример шаблона

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Нажмите на «Выбрать файл», выберите файл для загрузки с компьютера и кликните на «Открыть».

Распознавание файла осуществляется автоматически. Если все прошло успешно, Вы увидите часть загружаемого файла.

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Автоматически выбранные соответствия указываются в заголовке столбца и отмечаются белым цветом (на примере Имя, Сайт). Если соответствие не выбрано, в заголовке будет указано Не импортировать. Чтобы выбрать соответствие самостоятельно или изменить выбранный автоматически, нажмите на заголовок.

Важно! Столбцы с указанием «Не импортировать» не будут загружены в сервис.

Далее необходимо выбрать менеджера, которому вы загружаете файл. Вы можете указать несколько менеджеров, тогда контакты будут равномерно распределены между ними. В дальнейшем администратор может передавать контакты менеджерам во вкладке Контакты уже после загрузки файла.

Затем Вы можете указать тег к загружаемому файлу. Тег — это метка, по которой вы сможете отфильтровать загруженные контакты.

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На случай, если в загружаемом файле окажутся контакты, которые уже были ранее загружены, Вы можете заранее предусмотреть их загрузку и выбрать нужное действие: либо не загружать такие повторяющиеся контакты, либо объединить с уже существующими в базе, либо загрузить.

Сервис ищет совпадения контактов отдельно по трем критериям: по номеру телефона, либо по e-mail, либо по названию.

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Сервис в зависимости от заданных настроек может искать совпадения по всему аккаунту или по отдельному пользователю.

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После задания условий нажмите на «Начать загрузку». Далее Вы увидите индикатор загрузки.

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Операции загрузки файлов производятся в фоновом режиме, поэтому Вы сможете продолжать работу в сервисе. После завершения операции появится уведомление со ссылкой на страницу загрузки, где Вы увидите количество загруженных контактов и организаций. При нажатии на «Перейти к списку контактов» откроется вкладка Контакты, где вы сможете проводить дальнейшие манипуляции с базой.

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