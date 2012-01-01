Распознавание речи
Распознавание речи в роботе в первую очередь удобно для вашего клиента, поскольку для ответа на вопрос клиенту не нужно нажимать кнопки. Вы получите больше ответов и больше заинтересованных клиентов.
К тому же робот записывает и переводит в текст все, что сказал клиент. Вы сможете получить дополнительную информацию из ответов клиентов.
В этой статье мы подробнее разберемся как настраивать распознавание речи в автообзвоне роботом. Чтобы включить распознавание речи, поставьте галку в чек-боксе "Использовать распознавание речи"
Настройка распознавания речи
Фраза. Одна фраза — это набор возможных ключевых слов, которые может произнести клиент в ответ на ваш аудиоролик. Набор слов будет соответствовать выбранному результату звонка для дальнейшего контроля и отчетности.
Результаты обзвона. Результаты выбранного сценария используются для построения отчетности и для выполнения действия по распознанной фразе.
Действие. Настраивайте действия, которые будут выполняться при произношении клиентом ключевого слова, на которое настроено действие. Подробнее о действиях.
Добавить вариант. При нажатии открывается настройка новой фразы, их количество не ограничено.
Дополнительные настройки
- Другая фраза. Этот результат проставляется, если не удается установить соответствие между ответом клиента и ключевыми словами из настроенных фраз.
Ответ клиента вы сможете посмотреть в карточке лида, ответ заносится в комментарий ко звонку;
- Не дослушал до конца. Этот результат проставляется, если:
- клиент не дослушивает до конца аудиоролик;
- нет голосовой реакции за указанное время в настройке Ожидание ответа.
- Ожидание ответа. Это время, в течение которого сервис слушает и записывает ответ клиента. Потом в речи выделяются ключевые слова и выполняется настроенное действие.
Устанавливайте время ожидания, исходя из целей обзвона:
- 3-5 секунды, если клиенту нужно ответить короткой фразой, например, ДА или НЕТ
- 7-10 секунд, если вы задаете вопрос, над которым надо подумать, например, “Какого числа вам удобно принять мастера?”
- 10-30 секунд, если вы собираете обратную связь и ждёте развёрнутый ответ в свободной форме
💡 Хотите отключить распознавание речи? Снимите галку с чек-бокса "Использовать распознавание голоса клиента" и настройте действия по кнопкам. Подробнее о настройках в инструкции.
Особенности перехода с фраз на кнопки:
— количество кнопок будет равно количеству фраз. Если у вас создано 2 фразы, то после перехода они заменятся на 2 кнопки;
— настройки действий для фраз перенесутся на кнопки. Например, если для фразы 1 было настроено воспроизведение ролика 1, то для кнопки 1 действие сохранится;
— перейти на кнопки невозможно, если настроено более 12 фраз. Если у вас настроено более 12 фраз, удалите лишние и затем уберите галку с чек-бокса "Использовать распознавание голоса клиента".
Тарификация
Распознавание речи клиента — платная опция.
- 40 копеек за каждый ответ до 15 секунд включительно
- 80 копеек за каждый ответ от 16 до 30 секунд