Распознавание речи в роботе в первую очередь удобно для вашего клиента, поскольку для ответа на вопрос клиенту не нужно нажимать кнопки. Вы получите больше ответов и больше заинтересованных клиентов.

К тому же робот записывает и переводит в текст все, что сказал клиент. Вы сможете получить дополнительную информацию из ответов клиентов.



В этой статье мы подробнее разберемся как настраивать распознавание речи в автообзвоне роботом. Чтобы включить распознавание речи, поставьте галку в чек-боксе "Использовать распознавание речи"









Настройка распознавания речи













Фраза. Одна фраза — это набор возможных ключевых слов, которые может произнести клиент в ответ на ваш аудиоролик. Набор слов будет соответствовать выбранному результату звонка для дальнейшего контроля и отчетности.



Результаты обзвона. Результаты выбранного сценария используются для построения отчетности и для выполнения действия по распознанной фразе.

Действие. Настраивайте действия, которые будут выполняться при произношении клиентом ключевого слова, на которое настроено действие. Подробнее о действиях.

Добавить вариант. При нажатии открывается настройка новой фразы, их количество не ограничено.





Дополнительные настройки







