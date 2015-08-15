Ошибочно считать, что продажа — это момент покупки клиентом вашего предложения. Продажа — это в первую очередь процесс, направленный на формирование долгосрочных и выгодных и продавцу, и покупателю взаимоотношений.
Поговорим о том, как добиться взаимовыгодного сотрудничества.
Этап 1. Не стоит пренебрегать подготовкой. Только качественная подготовка к продаже гарантирует успешный звонок. Многие менеджеры уверены в том, что они прекрасно ведут диалог и без подготовки, импровизируя. Но в большинстве случаев при прослушивании таких «свободных» разговоров становится понятно, что он хаотичен и не результативен, так как постоянно уходит от непосредственной цели звонка. Поэтому перед звонком необходимо:
В Скорозвоне вы можете загружать скрипты, которые всегда будут находиться у вас перед глазами. Выделите основные моменты в тексте сценария и быстро ориентируйтесь — это поможет вашему голосу звучать увереннее, а вам быть готовым ответить на любые вопросы клиента.
Этап 2. Важно проработать сам контакт с клиентом. Главной задачей контакта является создание первого впечатления. По телефону первое впечатление складывается за время звучания приветствия (3-6 секунд), а следующие 10 секунд — закрепляется. О том, как подготовиться к звонку, чтобы создать положительное впечатление при первом общении, читайте в материале Как подготовиться к холодному звонку.
Этап 3. Необходимо понять желания клиента и вызвать симпатию. Если вы не узнаете, что нужно клиенту, ему будет бесполезна ваша презентация и непонятно предложение. Поэтому важно подготовить вопросы. И помните: какой вопрос — такой ответ! Рассмотрим виды вопросов и их употребление:
Этап 4. На основе выявленных потребностей нужно провести презентацию. Презентация продукта — это интерактивный способ донесения информации, аргументов, преимуществ до клиента с целью представления выгод. Если на третьем этапе вам удалось выявить потребности клиента, то презентацию можно построить вокруг только необходимых ему выгод. В таком случае и клиенту будет все наглядно и понятно, и менеджеру не придется рассказывать обо всех преимуществах предложения.
В Скорозвоне вы можете создать шаблоны писем с прикрепленной презентацией и быстро рассылать их заинтересованным клиентам. Вам не придется переключаться в почту, создавать письмо, вставлять туда ссылки или прикреплять документы — за это время клиент уже забудет, что ждет от вас письмо - вы сразу во время разговора одним кликом отправляете информацию и обсуждаете ее с клиентом.
Этап 5. Отработка возражений клиента. Возражения по телефону — это любые мнения человека, мешающие ему встретиться с нами либо принять предложение. И цель работы с возражениями — помочь собеседнику изменить свою точку зрения с помощью нашей информации. Основные причины для возражений:
На все возможные возражения необходимо заранее подготовить ответы. Переслушайте записи звонков, определите основные возражения и подготовьте для них аргументы. Однако, важно в процессе разговора помнить о цели звонка — если цель вашего холодного звонка назначить встречу, то по возможности лучше избегать возражений и работы с ними, главное, чтобы клиент согласился и приехал на встречу. Подробнее читайте в материале как повысить эффективность работы с возражениями во время телефонных переговоров.
В сервисе Скорозвон записи разговоров доступны для прослушивания всем менеджерам сразу после звонка. Не обязательно их выискивать и выгружать — вы можете прослушивать их прямо в рабочем окне.
Этап 6. Сделка. Только с помощью менеджера клиент может принять решение о покупке товара и, соответственно, оплатить его. Это и есть момент закрытия сделки — оплата. Поэтому в самом конце продажи или разговора по телефону должен прозвучать закрывающий вопрос, вопрос, который подтолкнет клиента к принятию решения. Закрывающие вопросы могут быть:
Этап 7. Сопровождение клиента. Основными инструментами сопровождения являются поддержка, помощь и звонки. Клиент должен знать, что после приобретения товара, компания о нем не забыла. Это повысит лояльность потребителя и повысит шансы на повторную продажу.
Сопровождение клиента, примерные действия:
Скорозвон всегда напомнит вам о повторном звонке клиенту и вы не пропустите ни одного важного события. Кроме того, он специально разработан для обзвона клиентов, поэтому техническая поддержка по телефону может полностью осуществляться с его помощью.
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Материал подготовлен на основе книги Е.Жигилий «Мастер звонка. Как объяснять, убеждать, продавать по телефону». Издательство: Манн,Иванов и Фербер, 2013