SMS

Для осуществления интеграции smsc.ru и сервиса Скорозвон необходимо зарегистрироваться в обеих системах:

Создать учетную запись в Скорозвоне;

Создать учетную запись в smsc.ru.

SMSC.RU — это сервис sms-рассылок, который использует прямые подключения к SMS-центрам операторов (SMSC), благодаря чему достигается стабильность и высокая скорость доставки SMS-сообщений.

Настройка интеграции в Скорозвоне

Настройка доступна только администраторам аккаунтов.

1. Перейдите в раздел Имя пользователя - Настройки - Интеграции - SMS

2. Введите данные аккаунта smsc.ru. Если у вас его еще нет, то просто перейдите по ссылке: http://www.smsc.ru/reg/? и создайте новую учетную запись.

3. В разделе Шаблоны sms укажите сценарии, которым будет доступен пустой шаблон (Без шаблона)

4. Выберите сотрудников в Скорозвоне, которым будет доступна отправка sms

5. Установите лимит сообщений в месяц для всего аккаунта

6. Нажмите «Сохранить» внизу страницы.

7. Для того, чтобы создать новый шаблон sms, в блоке Шаблоны sms нажмите кнопку Создать

8. Укажите название шаблона, выберите сценарии, доступные данному шаблону и введите текст шаблона, который будет автоматически введен в поле Текст sms при отправке.

9. Поставьте флажок напротив настройки Транслит, если хотите, чтобы сообщение отображалось латинскими буквами (при транслите в сообщение помещается 160 символов, в то время как в кириллице всего 70).

10. Снова нажмите “Сохранить” внизу страницы.

Для отключения интеграции нажмите “Отключить”.

Теперь вновь созданный шаблон доступен для отправки sms-сообщений по выбранным сценариям из:

карточки контакта (кнопка sms напротив мобильного номера)

карточки звонка (ссылка Отправить sms справа от ссылки Добавить событие)

раздела Контакты для массовой отправки При нажатии на любую из кнопок откроется окно отправки sms. В нем Вы можете: Выбрать нужный шаблон Внести изменения в текст sms Установить флажок транслит Отправить sms, нажав кнопку Отправить

Факт отправки sms фиксируется в:

Истории переговоров контактов

Отчете Активность менеджеров по часам

Отчете Взаимодействие с клиентами Особенности работы и возможные ошибки