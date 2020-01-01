Для осуществления интеграции smsc.ru и сервиса Скорозвон необходимо зарегистрироваться в обеих системах:
Создать учетную запись в Скорозвоне;
Создать учетную запись в smsc.ru.
SMSC.RU — это сервис sms-рассылок, который использует прямые подключения к SMS-центрам операторов (SMSC), благодаря чему достигается стабильность и высокая скорость доставки SMS-сообщений.
Настройка интеграции в Скорозвоне
Настройка доступна только администраторам аккаунтов.
1. Перейдите в раздел Имя пользователя - Настройки - Интеграции - SMS
2. Введите данные аккаунта smsc.ru. Если у вас его еще нет, то просто перейдите по ссылке: http://www.smsc.ru/reg/? и создайте новую учетную запись.
3. В разделе Шаблоны sms укажите сценарии, которым будет доступен пустой шаблон (Без шаблона)
4. Выберите сотрудников в Скорозвоне, которым будет доступна отправка sms
5. Установите лимит сообщений в месяц для всего аккаунта
6. Нажмите «Сохранить» внизу страницы.
7. Для того, чтобы создать новый шаблон sms, в блоке Шаблоны sms нажмите кнопку Создать
8. Укажите название шаблона, выберите сценарии, доступные данному шаблону и введите текст шаблона, который будет автоматически введен в поле Текст sms при отправке.
9. Поставьте флажок напротив настройки Транслит, если хотите, чтобы сообщение отображалось латинскими буквами (при транслите в сообщение помещается 160 символов, в то время как в кириллице всего 70).
10. Снова нажмите “Сохранить” внизу страницы.
Для отключения интеграции нажмите “Отключить”.
Теперь вновь созданный шаблон доступен для отправки sms-сообщений по выбранным сценариям из:
Отправка SMS нескольким клиентам
Если Вы хотели бы отправить SMS сразу нескольким клиентам, то нужно зайти во вкладку Контакты, поставить галки рядом с интересующими клиентами, затем кликнуть на кнопку «SMS».