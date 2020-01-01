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Изменение пароля
Вы можете изменить пароль для входа в сервис, нажав на «Сменить пароль» во вкладке «Профиль».
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Настройка связи при WebRTC
Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
Настройка связи при Веб-звонке
Настройка данных пользователя
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Пополнение баланса
Информирование о снижении баланса
Отчет по балансу
Работа с почтой
Настройка почты
Настройка отправки почты с Gmail.com, Yandex.ru и Mail.ru
Возможные ошибки подключения Gmail.com, Yandex.ru и Mail.ru
Настройка отправки почты с сервера организации
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Работа с командой
Создание команды
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Блокировка пользователей
Гостевой доступ
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Редактирование гостевого аккаунта
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Работа с базой контактов
Автоматическая загрузка базы
Логика загрузки контактов
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Удаление и объединение дублей
Создание сценария
Создание сценария
Добавление шаблона письма в сценарий
Автоматическая подстановка информации о клиенте
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Вставка картинки в текст письма
Создание анкеты для опроса
Настройка норм (KPI)
Нормы (KPI)
Звонки и работа в сервисе
Звонок из карточки
Отправка писем
Скрытие телефонных номеров
Звонок по номеру вне списка контактов
Перевод звонка
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Звонок внутри сервиса
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Панель звонков (виджет)
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Настройка входящих звонков
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