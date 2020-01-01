Настройка гарнитуры на компьютере

Для звонков из сервиса рекомендуем использовать USB-гарнитуру. Список рекомендуемых гарнитур можно посмотреть в пункте «Рекомендуемые гарнитуры».

1. Подключите гарнитуру к компьютеру.

2. Откройте окно настройки звука: нажмите Пуск => Панель управления => Оборудование и звук => Звук. Или кликните правой кнопкой мыши на значок динамика на Панели задач компьютера.

Для настройки микрофона выберите «Записывающие устройства».

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3. В открывшемся окне Вы увидите все устройства, которые подключены. Вам нужно определить какой микрофон реагирует на звук, для этого нужно постучать по микрофону. Шкала работающего микрофона будет окрашиваться в зеленый цвет.

4. Если шкала не реагирует на звук, проверьте, что в настройках нет других устройств в статусе «Готов». Если подобные устройства есть, отключите их щелчком правой кнопки мыши.

При необходимости обратно включить устройство можно кликом правой кнопки мыши и выбором «Включить».

5. Если микрофон не реагирует на звук или реагирует слабо, нужно проверить настройки чувствительности микрофона. Кликните на работающий микрофон правой кнопкой мыши, выберите Свойства => Уровни. Установите чувствительность микрофона от 80 - 100.

Если в настройках звука дополнительно можно установить Усиление, выставьте ползунок на 20%.

Обратите внимание, что в некоторых случаях выставленное на максимум усиление может создавать фон, шумы и эхо при звонках. Но в большинстве случаев Ваш голос будет громче звучать с настроенным усилением.

7. Проверить микрофон на компьютере можно через Звукозапись. Нажмите на Пуск => Все программы => Стандартные => Звукозапись. В Windows 10 звукозапись называется «Запись голоса».

Запишите свой голос после нажатия на «Начать запись», сохраните, потом прослушайте.

8. Если Ваш голос будет звучать громко и четко, Вы можете приступать к настройкам связи в Скорозвоне. Если Вы не услышите свой голос или он будет звучать с помехами, нужно снова проверить настройки гарнитуры или Вы можете обратиться к системному администратору вашей компании.