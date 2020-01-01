Мелодии и звуки

Вы можете устанавливать записи на автоответчик в следующих ситуациях:

При поступлении вызова

При ожидании ответа

Когда все менеджеры заняты

Когда никто из менеджеров не может ответить

Для звонков, поступивших в нерабочее время

Записи вы можете выбрать стандартные, либо загрузить свои с помощью специальной кнопки «Загрузить».

Требования к загружаемому файлу:

Формат: mp3, wav, wma

Размер: не более 10 Мб

Максимальное количество загруженных файлов: 20

Порядок воспроизведения мелодий

Менеджеры доступны

Мелодия при поступлении вызова

Мелодия при ожидании ответа (цикл)

Менеджеры заняты

Мелодия при поступлении вызова

Мелодия, когда все менеджеры заняты

Мелодия при ожидании ответа