Мелодии и звуки
Вы можете устанавливать записи на автоответчик в следующих ситуациях:
- При поступлении вызова
- При ожидании ответа
- Когда все менеджеры заняты
- Когда никто из менеджеров не может ответить
- Для звонков, поступивших в нерабочее время
Записи вы можете выбрать стандартные, либо загрузить свои с помощью специальной кнопки «Загрузить».
Требования к загружаемому файлу:
- Формат: mp3, wav, wma
- Размер: не более 10 Мб
- Максимальное количество загруженных файлов: 20
Порядок воспроизведения мелодий
Менеджеры доступны
- Мелодия при поступлении вызова
- Мелодия при ожидании ответа (цикл)
Менеджеры заняты
- Мелодия при поступлении вызова
- Мелодия, когда все менеджеры заняты
- Мелодия при ожидании ответа
Цикл: 2 → 3 → 2 → ...
Менеджеры не могут ответить (нет в сервисе, недоступны и т.п.)
- Мелодия при неответе
- Завершение вызова
Нерабочее время
- Мелодия при звонке вне рабочего времени
- Завершение вызова
Отметим, что мелодию при поступлении вызова можно не использовать.