8 800 333 97 02 Войти

Мелодии и звуки

Вы можете устанавливать записи на автоответчик в следующих ситуациях:

  • При поступлении вызова
  • При ожидании ответа
  • Когда все менеджеры заняты
  • Когда никто из менеджеров не может ответить
  • Для звонков, поступивших в нерабочее время

Записи вы можете выбрать стандартные, либо загрузить свои с помощью специальной кнопки «Загрузить».

Требования к загружаемому файлу:

  • Формат: mp3, wav, wma
  • Размер: не более 10 Мб
  • Максимальное количество загруженных файлов: 20
Мелодии и звуки

Порядок воспроизведения мелодий

Менеджеры доступны

  • Мелодия при поступлении вызова 
  • Мелодия при ожидании ответа (цикл)

Менеджеры заняты

  • Мелодия при поступлении вызова 
  • Мелодия, когда все менеджеры заняты 
  • Мелодия при ожидании ответа 

Цикл: 2 → 3 → 2 → ...

Менеджеры не могут ответить (нет в сервисе, недоступны и т.п.)

  • Мелодия при неответе 
  • Завершение вызова

Нерабочее время

  • Мелодия при звонке вне рабочего времени 
  • Завершение вызова

 Отметим, что мелодию при поступлении вызова можно не использовать.

Мелодии и звуки - фото 2