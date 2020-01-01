Для приема входящих вызовов вы можете подключить несколько номеров. Настройки отдельные для каждого номера.
Перед основной настройкой укажите «Название линии». Это название будет отображаться при входящем звонке, и оператор сразу увидит, по какому вопросу звонят.
Общие настройки
1. Выберите менеджеров для приема входящих вызовов. Входящие звонки могут принимать как все менеджеры, так и выборочно несколько. Для этого Вам необходимо галочками отметить пользователей, которые будут принимать звонки.
2. Выберите сценарий распределения вызовов:
Также Вы можете учитывать привязку контакта к менеджеру, поставив чекбокс в соответствующем поле. В этом случае, независимо от выбранного сценария, вызов клиента, который есть в базе определенного менеджера, обязательно поступит сначала ему (если он активен).
Если Вы выберите настройку «Дозваниваться только ответственному сотруднику и не переводить вызов на других сотрудников», то звонок не будет переводиться на других менеджеров, кроме ответственного за клиента.
Здесь же Вы настраиваете время ответа менеджера перед переводом на следующего и указываете ответственного за пропущенные вызовы пользователя, который будет получать уведомления о пропущенных звонках в нерабочее время и при отсутствии всех менеджеров на e-mai. В рабочее время уведомление получает пользователь, которому первому поступил вызов.
3. Укажите рабочее время, заполнив специальные поля. В нерабочее время звонки в сервис поступать не будут.
Нажмите «Сохранить». Сохранить настройки Вы можете как для одного настраиваемого номера, так и для всех, подключенных на Вашем аккаунте.
4. Также Вам доступна дополнительная настройка, которая дает возможность определить ответственного за пропущенные вызовы в случае переадресации звонков на общий номер или если в настройках не указаны менеджеры для приема входящих звонков. В соответствии с данной настройкой ответственному менеджеру будут отправляться письма на e-mail о пропущенных звонках.
5. Настройте звук входящего вызова. Вы можете выбрать устройство для воспроизведения звука входящего звонка. Например, звук входящего вызова будет воспроизводиться через колонки, а разговор осуществляться через гарнитуру. Настройка доступна администратору и менеджерам, которым разрешено принимать входящие вызовы. Для осуществления настройки необходимо перейти в раздел «Входящие» — «Общие настройки» — «Настройка звука» и следовать инструкции:
Важно: Особенности подключения устройств
Устройства должны восприниматься ОС как независимые устройства воспроизведения. Наиболее достоверный вариант, когда устройства подключены к компьютеру через разные порты (например, гарнитура - USB и колонки - jack 3,5 мм) или через разные каналы (например, гарнитура - WiFi и колонки - проводное подключение). Также подходит вариант встроенных динамиков ноутбука и USB гарнитуры. Посмотреть доступные устройства можно в устройствах воспроизведения или в микшере громкости.
Установка собственной мелодии
В папке с установленным приложением необходимо заменить файл sound.wav на вашу собственную мелодию с таким же названием и форматом WAV.