Отчет «Активность менеджеров по часам»

Отчет показывает почасовую нагрузку пользователей в разбивке по основным действиям: вызовам, комментариям, отправке e-mail. С помощью фильтров Вы можете выбрать интересующий тип действия и пользователя. Интервал задается общим фильтром в верхней части отчета.

ВАЖНО: Если выбранный период больше одного дня, то отображаются средние значения.

Над диаграммой отображается информация о количестве действий. При клике на определенный тип можно отключить/включить его отображение.

Отчет также можно Выгрузить в Excel с помощью специальной кнопки. Выгруженный файл будет содержать все данные согласно установленным фильтрам.