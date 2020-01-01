Отчёт содержит информацию о количестве вызовов, обработанных менеджерами. Полезен руководителям для оценки работы своих сотрудников за определённый промежуток времени.
С помощью фильтров, вы можете сделать удобную выборку по длительности разговора, по пользователям и типам звонков (входящие, исходящие, пропущенные). Просмотр отчета доступен в двух видах:
Также фильтровать по типам вызовов можно на самом графике, кликнув на нужный тип для отключения/включения.
Отчет также можно Выгрузить в Excel с помощью специальной кнопки. Выгруженный файл будет содержать все данные согласно установленным фильтрам.