Отчет «Количество вызовов»

Отчёт содержит информацию о количестве вызовов, обработанных менеджерами. Полезен руководителям для оценки работы своих сотрудников за определённый промежуток времени.

С помощью фильтров, вы можете сделать удобную выборку по длительности разговора, по пользователям и типам звонков (входящие, исходящие, пропущенные). Просмотр отчета доступен в двух видах:

По общему количеству вызовов всех выбранных вами пользователей

По количеству вызовов, совершенных каждым пользователем. Чтобы выбрать этот вариант, необходимо поставить галочку «Разбивать по пользователям»

Также фильтровать по типам вызовов можно на самом графике, кликнув на нужный тип для отключения/включения.

Отчет также можно Выгрузить в Excel с помощью специальной кнопки. Выгруженный файл будет содержать все данные согласно установленным фильтрам.