Отчет «Результаты анкетирования»

Отчет содержит результаты анкетирования. Полезен для проведения постанализа или предоставления отчетности по проделанной работе. Запись звонка соответствует последней работе с анкетой при состоявшемся разговоре.

В отчете вам доступна фильтрация данных и отображение результатов в онлайне, выгрузка в Excel и возможность скачивать записи разговоров, если анкета заполнялась во время общения с клиентом.

Отчет по умолчанию доступен администратору. При необходимости администратор может разрешить отображение отчета менеджерам, в этом случае, менеджерам становятся доступны данные, возможность выгружать результаты в Excel и возможность скачивать записи разговоров. Чтобы разрешить доступ к отчетам, необходимо в соответствующем пункте под блоком фильтров выбрать менеджеров.

Для фильтрации доступны следующие значения:

Период — автоматически выбирается значение, которое было установлено на главной. Стандартный для всех отчетов.

Анкеты — по умолчанию выбрана первая созданная анкета.

Статус заполнения — по умолчанию выбраны «Все статусы»

Пользователи — список менеджеров и администраторов, зарегистрированных на аккаунте

В отчете Excel вам доступны следующие данные: