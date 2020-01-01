Отчет содержит результаты анкетирования. Полезен для проведения постанализа или предоставления отчетности по проделанной работе. Запись звонка соответствует последней работе с анкетой при состоявшемся разговоре.
В отчете вам доступна фильтрация данных и отображение результатов в онлайне, выгрузка в Excel и возможность скачивать записи разговоров, если анкета заполнялась во время общения с клиентом.
Отчет по умолчанию доступен администратору. При необходимости администратор может разрешить отображение отчета менеджерам, в этом случае, менеджерам становятся доступны данные, возможность выгружать результаты в Excel и возможность скачивать записи разговоров. Чтобы разрешить доступ к отчетам, необходимо в соответствующем пункте под блоком фильтров выбрать менеджеров.
Для фильтрации доступны следующие значения:
В отчете Excel вам доступны следующие данные: