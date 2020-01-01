Отчет «События»

Отчет содержит информацию о событиях (напоминаниях о повторных звонках, отправке писем, встречах и др.) и клиентах, для которых они были созданы. С помощью фильтра Вы можете выбрать тип событий, статусы (выполнено/просрочено) и пользователей.

Отчет не отображается в интерфейсе сервиса, Вы можете только выгрузить его в Excel.

ВАЖНО: Вы можете открыть доступ к этому отчету менеджерам и разрешить им тем самым выгружать данные в Excel. Отметим, что менеджер будет видеть данные только по своим контактам.

Чтобы разрешить менеджерам выгружать отчет, в ниспадающем списке соответствующего пункта выберите нужных менеджеров.

Выгруженный отчет имеет следующий вид:

Содержит следующие данные: