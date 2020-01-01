Отчет «Взаимодействие с клиентами»

Отчёт содержит историю работы с клиентами, которая включает в себя информацию о вызовах, комментариях, сделанных к вызовам и зафиксированных отдельно в карточке, а также сведения об отправленных письмах.

С помощью фильтра Вы можете выбрать пользователей, сценарии, по которым работали пользователи, нужные Вам результаты завершения разговора и теги. Отчет не отображается в интерфейсе сервиса, Вы можете только выгрузить его в Excel.

ВАЖНО: Вы можете открыть доступ к этому отчету менеджерам и разрешить им тем самым выгружать данные в Excel. Отметим, что менеджер будет видеть данные только по своим контактам.

Чтобы разрешить менеджерам выгружать отчет, в ниспадающем списке соответствующего пункта выберите нужных менеджеров.

В файле Excel вам доступны следующие данные: