Удаление и объединение дублей

Выберите контакты, которые хотите объединить или удалить. По умолчанию выбраны все контакты на всех страницах.

Удаление контактов и организаций

При удалении дублей остается только базовый контакт. Информация дублей удаляется вместе с контактом без возможности восстановления.

Чтобы удалить дубли, выделите нужные контакты и организации, нажмите кнопку «Удалить дубли» и подтвердите действие. После удаления появляется сообщение о количестве удаленных контактов.

Объединение контактов и организаций

При объединении информация из дублей переносится в базовый контакт.

Поля в карточке базового контакта остаются без изменения. Пустые поля заполняются значениям из дублей. Номера телефонов, e-mail, история и задачи переносятся в базовый контакт. Остальные поля удаляются вместе с дублями.

Чтобы объединить дубли, выделите контакты и организации, нажмите кнопку «Объединить» и подтвердите действие. После объединения появляется сообщение о количестве объединенных контактов.

Особенности:

- После объединения или удаления контакт остается только у сотрудника, ответственного за базовый контакт.

- Восстановить удаленные контакты невозможно.