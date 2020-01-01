Блокировка пользователей

Если в течении некоторого времени ваши операторы не будут работать в сервисе, например, при выходе в отпуск, вы можете заблокировать их учетные записи. Блокировка доступна во вкладке Команда (Имя пользователя - Команда). На заблокированные учетные записи невозможно войти, также за них не списывается абонентская плата.

Блокировать можно всех пользователей (кроме создателя аккаунта) или отдельных пользователей.

Для блокировки всех пользователей нужно зайти во вкладку «Команда», нажать на кнопку «Заблокировать всех» .

Для блокировки отдельного пользователя нужно нажать на иконку с изображением карандаша напротив пользователя, которого требуется заблокировать, далее выбрать состояние «Заблокирован» и сохранить настройку. Для разблокировки пользователя нужно выбрать состояние «Активен» и сохранить настройку.



Заблокировать весь аккаунт вместе с создателем возможно только 2 раза в год на майские и новогодние праздники при обращении в службу поддержки сервиса на welcome@skorozvon.ru. Для разблокировки аккаунта также необходимо обратиться в поддержку сервиса с почты, на которую зарегистрирован аккаунт.

