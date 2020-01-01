Редактирование команды

Команда отображается списком сотрудников. В режиме реального времени Вы видите статус каждого пользователя: «доступен», «разговор», «не беспокоить», «перерыв», «отключен». Подробнее о статусах можно посмотреть в пункте Статусы пользователя.

Чтобы редактировать информацию о сотруднике или удалить его, используйте привычные иконки редактирования и удаления справа от пользователя.

Чтобы просмотреть контактную информацию пользователя, нажмите на ФИО сотрудника.

Также в разделе «Команда» Вы можете совершить звонок внутри сервиса на короткий номер сотрудника, который находится в статусе «Доступен». Для этого нажмите на короткий номер пользователя в списке сотрудников.