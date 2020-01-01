Статус пользователя определяет его готовность к приему вызова, а также отображает нахождение в сервисе.
Администратор может посмотреть, в каком состоянии находится менеджер в текущее время, зайдя во вкладку «Команда».
В самом аккаунте пользователь может поменять статус, нажав на Имя пользователя в верхнем меню сервиса, выбрав нужный статус.
Доступные статусы в сервисе:
Важным условием установки статуса являются правильные настройки связи на сервисе.
Разрешенные действия:
- совершение исходящих вызовов
- прием входящих вызовов
- прием вызовов внутри сервиса
Разрешенные действия:
- совершение исходящих вызовов
Разрешенные действия:
- совершение исходящих вызовов
- прием вызовов внутри сервиса от других пользователей
Разрешенные действия: нет
Разрешенные действия: нет