Настройка отправки почты с Gmail.com, Yandex.ru и Mail.ru

Если ваш почтовый ящик настроен на серверах Gmail.com, Yandex.ru или Mail.ru, из списка поля «Сервер» выберите сервер, на который настроена ваша почта.

Вам необходимо ввести логин и пароль от вашего почтового ящика.

В поле «Имя пользователя» вы можете указать имя, которое будет отображаться получателям писем.

После настройки нажмите на ссылку «Проверить подключение». Зеленая галка будет означать, что Скорозвону удалось настроить соединение с вашим почтовым сервером, вы можете отправлять письма.

При выборе чекбокса в пункте «Разрешить привязку к сценариям», почтовый сервер будет доступен для настройки в разделе «Сценарии». При работе по сценарию, к которому привязан почтовый сервер, менеджеры автоматически будут отправлять письма с данного адреса.