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Автоматическая подстановка информации о клиенте

Экономит время при работе по скрипту, отправке писем клиенту или при отправке информации о клиенте на заданный e-mail.

Где и как используется

В тексте сценария. Вместо пробелов в скрипте, в которые менеджер во время разговора подставляет нужные значения из карточки клиента. 

При создании сценария используйте ключи значений. Во время разговора ключи автоматически заменяются на данные клиента, с которым разговаривает сотрудник.

В шаблоне письма

- для коммерческого предложения. Например, чтобы не тратить время на обращение по имени в коммерческом предложении. В шаблоне письма используйте ключ %ФИО%. При отправке письма, этот ключ автоматически заменится на ФИО клиента, которому отправляется письмо.

- для отправки информации о клиенте на почту. Подходит, если отправляете информацию о клиентах на почту заказчику или для связки с crm-системой.

В названиях сделок в Битрикс24 и amoCRM. В настройках интеграции в названии задачи или сделки укажите "Лид от %ОТВЕТСТВЕННЫЙ%". В этом случае в crm видно, кто из сотрудников в Скорозвоне привел лида и, кому после совершения сделки выплачивать вознаграждение.

Список ключей

Ключи соответствующие полям в карточке

Передаются значения из одноименных полей для контакта, с которым разговаривали или отправили письмо. Если значение в карточке пустое или у контакта нет этого поля, значение не выводится.

Значения полей телефоны, e-mail или теги передаются через точку с запятой и пробел.

%ФАМИЛИЯ% значение первого слова из поля ФИО контакта.
Пример: Кузнецов Сергей Викторович
%ФАМИЛИЯ% = Кузнецов
%ИМЯ% значение второго слова из поля ФИО контакта.
Пример: Кузнецов Сергей Викторович
%ИМЯ% = Сергей
%ОТЧЕСТВО% значение третьего слова из поля ФИО контакта.
Пример: Кузнецов Сергей Викторович
%ОТЧЕСТВО% = Викторович
%ИМЯ_ОТЧЕСТВО% значение второго и третьего слов из поля ФИО контакта.
Пример: Кузнецов Сергей Викторович
%ИМЯ_ОТЧЕСТВО% = Сергей Викторович
%ТЕЛЕФОНЫ% все номера телефонов контакта или организации, перечисленные через точку с запятой
%EMAIL% все e-mail контакта или организации, перечисленные через точку с запятой
%ГОРОД%
%АДРЕС%
%РЕГИОН%
%СФЕРА_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ%
%ДОЛЖНОСТЬ%
%САЙТ%
%ИНН%
%КПП%
%ТЕГИ% все теги контакта или организации, перечисленные через точку с запятой
%ОПИСАНИЕ%
%ОТВЕТСТВЕННЫЙ% значение поля ответственный за контакт. Не передает значение ответственного за звонок

Универсальные ключи

%ФИО% передает полное наименование организации или ФИО клиента
%КОНТАКТ% передает значения всех полей карточки клиента, с которым был разговор
%КЛИЕНТ% передает значения всех полей всех контактов, включая организацию и вложенные контакты, для контакта, с которым выполнялось действие.
Например, звонок был контакту в организации, в которой есть еще один контакт. При использовании ключа выведутся значения всех полей организации и обоих контактов.
%ИСТОРИЯ% передает всю историю взаимодействия по контакту
%ИСТОРИЯ1% число указывает на количество действий из истории.
Пример: %ИСТОРИЯ1% - самое новое действие с клиентом;
%ИСТОРИЯ2% - передаст последние два действия с клиентом
и так далее.
%ЗАПИСЬ% передает последнюю запись разговора с клиентом
%ЗАПИСЬ1% число указывает количество записей разговора.
Пример: %ЗАПИСЬ1% - последняя запись разговора с клиентом;
%ЗАПИСЬ3% - передаст три записи. Это максимальное количество