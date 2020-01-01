Требования для работы в сервисе

Требования к сети Интернет

Для лучшего качества связи мы не рекомендуем использовать беспроводной модем с установленной SIM-картой* (мобильные сети).

Рекомендуемая ширина канала — от 0.5 Мбит/c (лучше 5 и более Мбит/c).

Чем больше менеджеров одновременно совершает звонков, тем выше требования к сети. Теоретически, при ширине канала в 1 Мбит/c могут работать 3 менеджера.

При работе с сервисом рекомендуем отключать программы, загружающие сеть. Например, интернет-радио, торрент-клиенты, закачку больших файлов и т.п.



* Для сервиса «Скорозвон» критична низкая потеря и минимальные задержки пакетов. Технологии беспроводной связи, такие как 3G, 4G, EDGE, спутниковая связь архитектурно предполагают большие (по сравнению с проводным доступом) задержки и потери. Кроме того, качество связи сильно зависит от уверенности приема в данном конкретном месте и загруженности сети поставщика сервиса (провайдера). По своему опыту, мы не рекомендуем использование беспроводных технологий доступа в Интернет, т.к. они часто не могут предоставить необходимое качество связи.

Требования к браузеру

Рекомендуем использовать браузер Google Chrome или Mozilla Firefox.

Версия Adobe Flash для нормальной работы должна быть выше 11.4 (необязательно при работе через WebRTC). Пройдите по ссылке, чтобы проверить версию Flash.

Если вы работаете не через Google Chrome, чтобы обновить версию, пройдите по ссылке.

Системные требования

Системных требований нет.

«Скорозвон» потребляет не больше ресурсов, чем среднестатистический сайт. Единственно, мы рекомендуем использовать современные браузеры. Желательно Google Chrome или Mozilla Firefox.

Если рассматривать обычный офисный ПК для простых задач, то достаточно, например, процессора Core I3 и памяти 2-4 Гб, остальные компоненты не важны.

Важно: Загруженность процессора желательна не более 50%