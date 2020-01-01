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Поиск по базе контактов

В сервисе доступно поле «Позвонить или найти», которое позволяет найти необходимый контакт по любому полю из карточки или позвонить, прописав номер телефона.

Поиск по базе контактов

Для поиска контакта по одному из полей карточки Вам нужно ввести в «Позвонить или найти» содержание одного из полей. Сервис предложит все подходящие варианты.

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Для звонка нужно ввести номер в международном формате.

Если в сервисе ранее был заведен контакт, то Вам откроется список контактов, которые содержат искомый номер.

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Если в сервисе не был ранее заведен контакт с искомым номером, то Вам будет предложено позвонить или создать клиента.

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Введя номер телефона, Вы можете нажать на клавишу «Enter», при этом сервис автоматически создаст новую карточку организации и инициирует набор по номеру. В процессе обработки клиента Вы сможете отредактировать создавшуюся карточку.