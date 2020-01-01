Звонок из карточки

В закладке «Прозвон» вы видите список всех компаний и можете выбрать в карточке любой контакт для звонка. Из карточки контакта Вы можете совершить звонок, нажав на кнопку «Позвонить». Из этой же карточки можно отправлять письмо. Нажмите на e-mail адрес и откроется тело письма, которое Вы можете отредактировать и отправить.

Во время звонка Вы можете переходить по вкладкам, а также смотреть другие контакты. Для сохранения внесенных данных в карточку контакта по окончанию звонка нажмите на «Сохранить результаты», после чего сервис автоматически откроет следующий контакт по списку. Чтобы сохранить результаты взаимодействия с клиентом без перехода на следующую карточку и без закрытия настоящей, выберите режим «Сохранить и остаться». Такой вариант подойдет для случая, когда вы совершили звонок в организацию и получили контакт ЛПР, которому планируете позвонить в рамках этой же карточки.

Во время звонка Вы можете переходить по вкладкам, а также смотреть другие контакты.