Звонок на добавочный номер

Для включения функции звонка на добавочный номер администратору аккаунта нужно зайти во вкладку «Команда» и поставить галку в чекбокс «Разрешить менеджерам просмотр раздела без возможности редактирования».

Далее для звонка на добавочный номер нужно позвонить на номер и после установки соединения кликнуть на иконку панели набора, затем ввести добавочный номер.

Если Вам нужно внести добавочный номер в карточку клиента, нажмите на карандаш редактирования карточки и введите добавочный номер через решетку в поле Телефоны. Затем нажмите на «Сохранить».

Если звонок осуществляется на номер, где прописан добавочный через решетку, то сначала набор идет на основной номер, а через несколько секунд на добавочный.

Если при загрузке контактов телефонные номера прописаны с добавочными через решетку, то номера загрузятся с добавочными.