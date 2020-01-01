Отчёт содержит данные контактов, имеющихся в сервисе. Полезен для создания резервной копии базы или импорта в другие приложения.
Вы можете выбрать период и пользователей, контакты которых хотите выгрузить в Excel. В файл выгрузятся все данные импортированные в сервис и добавленные в карточки в процессе работы с базой. Отметим, что комментарии и информация о звонках не выгружаются.
Отчет содержит следующие данные:
Обратите внимание, что данный отчет выгружается в формате CSV, который нужно открывать по инструкции.