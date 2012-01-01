Проекты в Скорозвоне избавят операторов от гудков и недозвонов. Поднявших трубку соединят со свободными операторами, неактивные номера и автоответчики отфильтруют, не ответившим перезвонят.



Под капотом:

накопление статистики для точной настройки;

автоматические перезвоны;

определение автоответчика;

учет часового пояса клиента;

гарантированное соединение с клиентом, если первый звонок был потерян;

занятость оператора ~ 80%.





Инструкция по созданию проекта доступна ниже. Также можете посмотреть инструкцию в формате видео.