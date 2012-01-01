8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Создание проекта

Проекты в Скорозвоне избавят операторов от гудков и недозвонов. Поднявших трубку соединят со свободными операторами, неактивные номера и автоответчики отфильтруют, не ответившим перезвонят.

Под капотом:

  • накопление статистики для точной настройки;
  • автоматические перезвоны;
  • определение автоответчика;
  • учет часового пояса клиента;
  • гарантированное соединение с клиентом, если первый звонок был потерян;
  • занятость оператора ~ 80%.


Инструкция по созданию проекта доступна ниже. Также можете посмотреть инструкцию в формате видео.

  • Как создать проект?
  • Общее (1 из 4)
  • Настройки (2 из 4)
  • Расписание (3 из 4)
  • Контакты (4 из 4)


    • Как создать проект?

    Для создания проекта в верхнем меню выберите Проекты → Добавить проект.

    Создать проект


    I. Общее (1 из 4)


    Общее


    Введите название проекта, выберите режим обзвона и статус проекта.

    • Предиктивный режимСкорозвон звонит сразу на несколько номеров. Номер, до которого удалось дозвониться, Скорозвон соединяет с менеджером. Работает на основе статистики, поэтому обычно не более 5% звонков остаются без ответа менеджера. Менеджер не тратит время на гудки, поэтому у него больше времени на общение с клиентами и продажи. 
      Подходит, если у вас очень большая база, которую надо быстрее прозвонить, или много недозвонов по базе.
    • Прогрессивный режим Скорозвон звонит следующему клиенту только после завершения текущего разговора. В таком режиме менеджер не теряет ни одного клиента и не тратит время на лишние клики и звонки без ответа. 
      Подходит, если вам важен каждый звонок и клиент.

         Подробная информация о режимах обзвона.


    II. Настройки (2 из 4)


    Настройки

    1. Телефония. Введите номер, который будет отображаться у клиента при звонке. Для каждого проекта можно установить свой номер. 
      Если номер еще не подтвержден в сервисе, то нажмите  «Подтвердить» и введите код из полученного смс-сообщения. 
    2. Сотрудники. Выберите сотрудников или группы сотрудников, которые будут работать по данному проекту. Звонки им будут распределяться автоматически.
    3. Сценарий. Выберите сценарий, по которому будет происходить обзвон клиентов в данном проекте. При распределении звонка, оператору откроется карточка клиента с установленным сценарием и результатами завершения разговора.
    4. Время дозвона  состоит из:
      - времени дозвона до оператора связи (5-7 секунд). В этот момент телефон абонента еще не звонит.
      - времени ожидания ответа абонента. Телефон абонента звонит, сервис ждёт ответа.
      Оптимальное время дозвона до клиента - 23 секунды, тогда телефон клиента будет звонить 16-18 секунд.
    5. Настройки повторных звонков .  
      Перезвонить не раньше - повторный звонок клиенту будет осуществлен не раньше установленного времени. В любой момент согласно очереди распределения.
      Перезвонить через - повторный звонок клиенту будет осуществлен вне очереди через установленный интервал времени. 


      6. Повторные звонки

      Звонки клиенту осуществляются до наступления одного из событий:
      — достигнуто ограничение по попыткам дозвона по любому из результатов на все номера в лиде (ограничение будет достигнуто только если один и тот же результат был получен подряд указанное количество раз)
      — достигнуто "Максимальное число звонков клиенту" на каждом из номеров в лиде.

      Если у лида несколько номеров:
      — система прозванивает все номера по порядку (не звонит на один и тот же номер подряд)
      — если для одного номера закончились попытки дозвона (по результату звонка, либо по максимальному числу звонков), то система будет дозваниваться на остальные номера в лиде, пока для них также не закончатся все попытки. 

    III Расписание (3 из 4)


    Расписание

    1. Рабочее время. Настройте время работы по проекту, звонки будут распределяться на операторов только в установленное время. Обратите внимание на часовой пояс, время работы по проекту московское.
    2. Время, в которое можно звонить клиенту. Загружайте в проект клиентов из разных часовых поясов. Система автоматически определит часовой пояс клиента по номеру телефона и звонит ему только в разрешенное время. Это позволяет исключить звонки в ночное время.

    IV Контакты (4 из 4)


    Контакты

    Загрузите базу контактов или добавьте контакты из сервиса. При добавлении контактов в проект у них сбрасывается ответственный. Назначение нового ответственного происходит в момент соединения с оператором. Контакты, до которых не удалось дозвониться, остаются без ответственного.

    1. Загрузить. Кликните для загрузки базы из файла. Подробнее об автоматической загрузке базы.
    2. Добавить из сервиса. Кликните для добавления в проект базы, которая ранее была загружена в сервис. Проект сохранится автоматически и вам отобразится список контактов. Выберите нужные и передайте контакты в проект для обработки. 

    Добавить в проект