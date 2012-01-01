Создание проекта
Проекты в Скорозвоне избавят операторов от гудков и недозвонов. Поднявших трубку соединят со свободными операторами, неактивные номера и автоответчики отфильтруют, не ответившим перезвонят.
Под капотом:
- накопление статистики для точной настройки;
- автоматические перезвоны;
- определение автоответчика;
- учет часового пояса клиента;
- гарантированное соединение с клиентом, если первый звонок был потерян;
- занятость оператора ~ 80%.
Инструкция по созданию проекта доступна ниже. Также можете посмотреть инструкцию в формате видео.
Как создать проект?
Для создания проекта в верхнем меню выберите Проекты → Добавить проект.
I. Общее (1 из 4)
Введите название проекта, выберите режим обзвона и статус проекта.
- Предиктивный режим - Скорозвон звонит сразу на несколько номеров. Номер, до которого удалось дозвониться, Скорозвон соединяет с менеджером. Работает на основе статистики, поэтому обычно не более 5% звонков остаются без ответа менеджера. Менеджер не тратит время на гудки, поэтому у него больше времени на общение с клиентами и продажи.
Подходит, если у вас очень большая база, которую надо быстрее прозвонить, или много недозвонов по базе.
- Прогрессивный режим
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Скорозвон звонит следующему клиенту только после завершения текущего разговора. В таком режиме менеджер не теряет ни одного клиента и не тратит время на лишние клики и звонки без ответа.
Подходит, если вам важен каждый звонок и клиент.
Подробная информация о режимах обзвона.
II. Настройки (2 из 4)
- Телефония. Введите номер, который будет отображаться у клиента при звонке. Для каждого проекта можно установить свой номер.
Если номер еще не подтвержден в сервисе, то нажмите «Подтвердить» и введите код из полученного смс-сообщения.
- Сотрудники. Выберите сотрудников или группы сотрудников, которые будут работать по данному проекту. Звонки им будут распределяться автоматически.
- Сценарий. Выберите сценарий, по которому будет происходить обзвон клиентов в данном проекте. При распределении звонка, оператору откроется карточка клиента с установленным сценарием и результатами завершения разговора.
- Время дозвона
состоит из:
- времени дозвона до оператора связи (5-7 секунд). В этот момент телефон абонента еще не звонит.
- времени ожидания ответа абонента. Телефон абонента звонит, сервис ждёт ответа.
Оптимальное время дозвона до клиента - 23 секунды, тогда телефон клиента будет звонить 16-18 секунд.
- Настройки повторных звонков
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Перезвонить не раньше - повторный звонок клиенту будет осуществлен не раньше установленного времени. В любой момент согласно очереди распределения.
Перезвонить через - повторный звонок клиенту будет осуществлен вне очереди через установленный интервал времени.
Звонки клиенту осуществляются до наступления одного из событий:
— достигнуто ограничение по попыткам дозвона по любому из результатов на все номера в лиде (ограничение будет достигнуто только если один и тот же результат был получен подряд указанное количество раз)
— достигнуто "Максимальное число звонков клиенту" на каждом из номеров в лиде.
Если у лида несколько номеров:
— система прозванивает все номера по порядку (не звонит на один и тот же номер подряд)
— если для одного номера закончились попытки дозвона (по результату звонка, либо по максимальному числу звонков), то система будет дозваниваться на остальные номера в лиде, пока для них также не закончатся все попытки.
III Расписание (3 из 4)
- Рабочее время. Настройте время работы по проекту, звонки будут распределяться на операторов только в установленное время. Обратите внимание на часовой пояс, время работы по проекту московское.
- Время, в которое можно звонить клиенту. Загружайте в проект клиентов из разных часовых поясов. Система автоматически определит часовой пояс клиента по номеру телефона и звонит ему только в разрешенное время. Это позволяет исключить звонки в ночное время.
IV Контакты (4 из 4)
Загрузите базу контактов или добавьте контакты из сервиса. При добавлении контактов в проект у них сбрасывается ответственный. Назначение нового ответственного происходит в момент соединения с оператором. Контакты, до которых не удалось дозвониться, остаются без ответственного.
- Загрузить. Кликните для загрузки базы из файла. Подробнее об автоматической загрузке базы.
- Добавить из сервиса. Кликните для добавления в проект базы, которая ранее была загружена в сервис. Проект сохранится автоматически и вам отобразится список контактов. Выберите нужные и передайте контакты в проект для обработки.