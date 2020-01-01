Для загрузки контактов перейдите во вкладку «Контакты» и нажмите «Загрузить».
После этого вы попадаете на страницу пошаговой загрузки файла контактов. Здесь вы можете посмотреть или скачать примеры загружаемых файлов с помощью специальных кнопок, а также выбрать нужный для загрузки файл.
Требования к загружаемому файлу:
Пример шаблона
Нажмите на «Выбрать файл», выберите файл для загрузки с компьютера и кликните на «Открыть».
Распознавание файла осуществляется автоматически. Если все прошло успешно, Вы увидите часть загружаемого файла.
Автоматически выбранные соответствия указываются в заголовке столбца и отмечаются белым цветом (на примере Имя, Сайт). Если соответствие не выбрано, в заголовке будет указано Не импортировать. Чтобы выбрать соответствие самостоятельно или изменить выбранный автоматически, нажмите на заголовок.
Важно! Столбцы с указанием «Не импортировать» не будут загружены в сервис.
Далее необходимо выбрать менеджера, которому вы загружаете файл. Вы можете указать несколько менеджеров, тогда контакты будут равномерно распределены между ними. В дальнейшем администратор может передавать контакты менеджерам во вкладке Контакты уже после загрузки файла.
Затем Вы можете указать тег к загружаемому файлу. Тег — это метка, по которой вы сможете отфильтровать загруженные контакты.
На случай, если в загружаемом файле окажутся контакты, которые уже были ранее загружены, Вы можете заранее предусмотреть их загрузку и выбрать нужное действие: либо не загружать такие повторяющиеся контакты, либо объединить с уже существующими в базе, либо загрузить.
Сервис ищет совпадения контактов отдельно по трем критериям: по номеру телефона, либо по e-mail, либо по названию.
Сервис в зависимости от заданных настроек может искать совпадения по всему аккаунту или по отдельному пользователю.
После задания условий нажмите на «Начать загрузку». Далее Вы увидите индикатор загрузки.
Операции загрузки файлов производятся в фоновом режиме, поэтому Вы сможете продолжать работу в сервисе. После завершения операции появится уведомление со ссылкой на страницу загрузки, где Вы увидите количество загруженных контактов и организаций. При нажатии на «Перейти к списку контактов» откроется вкладка Контакты, где вы сможете проводить дальнейшие манипуляции с базой.