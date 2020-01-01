Передача контактов

Работа с контактами (передача/назначение тегов/удаление) ведется во вкладке Контакты.

Передавать/назначать теги/удалять контакты может только Администратор. Администратору доступны все контакты, загруженные пользователям аккаунта (менеджерам и другим администраторам). Передача контактов осуществляется в несколько этапов.

1. Выборка нужных контактов

Для того, чтобы выбрать нужные контакты воспользуйтесь фильтром в правой части раздела:

Здесь вы можете отфильтровать контакты по:

пользователю - вы можете выбрать одного или нескольких пользователей аккаунта

тегам - если в фильтре вы ранее выбрали пользователей, то для фильтрафии будут доступны только теги, привязанные к выбранным выше пользователям. Вы можете выбрать один или несколько тегов.

загруженным файлам - в списке вам доступны только файлы, загруженные на вашего пользователя. Вы можете выбрать только один файл.

сценарию - для выбора доступен один сценарий

результату последнего звонка - результаты окончания разговора соответствуют выбранному выше сценарию. Выбрать вы можете только один результат звонка.

сфере деятельности - интересующую сферу необходимо указать вручную.

клиенту - укажите в поле ФИО клеинта или название организации.

городу - укажите город.

периоду звонков - укажите период, когда контактам были совершены последние звонки.

Скрыть прозвоненные - пункт, который позволяет исключить выбор контактов, которым ранее пользователи уже совершали звонки.

Нажмите «Выбрать контакты»

После этого контакты согласно указанным условиям отфильтруются и вы можете выбрать их вручную (расставив галочки около нужных контактов) либо выбрать все с помощью специального блока выбора в верхнем меню раздела.

2. После выбора нужных контактов переходим к необходимому действию. В верхнем меню раздела вы можете назначить контактам теги, передать их пользователю либо удалить.

Для передачи контактов нажмите на третий значок меню и выберите пользователя, которому хотите передать контакты. При нажатии на пользователя контакты автоматически будут переданы, и вы увидите соответствующее уведомление.

Пользователь, которому контакты были переданы, также увидит уведомление в правом нижнем углу сервиса.