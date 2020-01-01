Работа с контактами (передача/назначение тегов/удаление) ведется во вкладке Контакты.
Передавать/назначать теги/удалять контакты может только Администратор. Администратору доступны все контакты, загруженные пользователям аккаунта (менеджерам и другим администраторам). Передача контактов осуществляется в несколько этапов.
1. Выборка нужных контактов
Для того, чтобы выбрать нужные контакты воспользуйтесь фильтром в правой части раздела:
Здесь вы можете отфильтровать контакты по:
Нажмите «Выбрать контакты»
После этого контакты согласно указанным условиям отфильтруются и вы можете выбрать их вручную (расставив галочки около нужных контактов) либо выбрать все с помощью специального блока выбора в верхнем меню раздела.
2. После выбора нужных контактов переходим к необходимому действию. В верхнем меню раздела вы можете назначить контактам теги, передать их пользователю либо удалить.
Для передачи контактов нажмите на третий значок меню и выберите пользователя, которому хотите передать контакты. При нажатии на пользователя контакты автоматически будут переданы, и вы увидите соответствующее уведомление.
Пользователь, которому контакты были переданы, также увидит уведомление в правом нижнем углу сервиса.