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Передача контактов

Работа с контактами (передача/назначение тегов/удаление) ведется во вкладке Контакты.

Передавать/назначать теги/удалять контакты может только Администратор. Администратору доступны все контакты, загруженные пользователям аккаунта (менеджерам и другим администраторам). Передача контактов осуществляется в несколько этапов. 

1. Выборка нужных контактов

Для того, чтобы выбрать нужные контакты воспользуйтесь фильтром в правой части раздела: 

Передача контактов

Здесь вы можете отфильтровать контакты по:

  • пользователю - вы можете выбрать одного или нескольких пользователей аккаунта
  • тегам - если в фильтре вы ранее выбрали пользователей, то для фильтрафии будут доступны только теги, привязанные к выбранным выше пользователям. Вы можете выбрать один или несколько тегов.
  • загруженным файлам - в списке вам доступны только файлы, загруженные на вашего пользователя. Вы можете выбрать только один файл.
  • сценарию - для выбора доступен один сценарий
  • результату последнего звонка - результаты окончания разговора соответствуют выбранному выше сценарию. Выбрать вы можете только один результат звонка. 
  • сфере деятельности - интересующую сферу необходимо указать вручную.
  • клиенту - укажите в поле ФИО клеинта или название организации. 
  • городу - укажите город.
  • периоду звонков - укажите период, когда контактам были совершены последние звонки. 
  • Скрыть прозвоненные - пункт, который позволяет исключить выбор контактов, которым ранее пользователи уже совершали звонки. 

Нажмите «Выбрать контакты»

После этого контакты согласно указанным условиям отфильтруются и вы можете выбрать их вручную (расставив галочки около нужных контактов) либо выбрать все с помощью специального блока выбора в верхнем меню раздела. 

2. После выбора нужных контактов переходим к необходимому действию. В верхнем меню раздела вы можете назначить контактам теги, передать их пользователю либо удалить. 

Для передачи контактов нажмите на третий значок меню и выберите пользователя, которому хотите передать контакты. При нажатии на пользователя контакты автоматически будут переданы, и вы увидите соответствующее уведомление.

Передача контактов - фото 2

Пользователь, которому контакты были переданы, также увидит уведомление в правом нижнем углу сервиса. 