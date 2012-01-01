Тег — это метка контакта. Назначайте теги контактам, чтобы быстро находить нужную базу или контакт.

Работа с тегами в карточке контакта

Добавить тег. В левой части карточки контакта в поле "теги" введите название тега, который хотите добавить, выберите тег из списка или нажмите enter, чтобы создать новый.

Удалить тег. Нажмите на крестик.





Добавление тега группе контактов

В разделе «Контакты» отметьте галочкой контакты, которым хотите добавить тег. Нажмите значок тега в верхнем меню раздела. Выберите название тега или создайте новый. Нажмите «Назначить выбранные теги».

Удаление тега у группы контактов

Чтобы удалить теги, нажмите на значок тега в верхнем меню раздела. Выберите тег и нажмите на крестик справа от названия. Тег удаляется только у контактов пользователя, который его удаляет. У других пользователей тег остается доступным.