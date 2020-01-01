Если почтовый адрес у вас на своем домене, вам нужно выбрать сервер «Другое».
Для настройки вам нужно получить у вашего системного администратора или у хостинг-провайдера (компании, осуществляющей услуги по предоставлению дискового пространства для вашего сайта) реквизиты от вашей почты:
Адрес сервера (например smtp.pochta.ru);
Домен — необязательный параметр. Его нужно указывать, если почтовый домен отличается от адреса сервера;
Порт — по умолчанию 465;
Метод аутентификации — по умолчанию PLAIN;
Защита соединения — по умолчанию выключена;
Логин и пароль от вашей почты.
Важно: запрашивать настройки у системного администратора нужно для SMTP.
При выборе чекбокса в пункте «Разрешить привязку к сценариям», почтовый сервер будет доступен в разделе «Сценарии». При работе по сценарию, к которому привязан почтовый сервер, менеджеры автоматически будут отправлять письма с данного адреса.