Администратору доступны для отображения/управления все теги аккаунта:
По умолчанию в разделе «Контакты» администратор видит только свои теги. Для того, чтобы увидеть или отфильтровать контакты по тегам менеджера, необходимо выбрать сначала нужного менеджера в фильтре, а затем название тега и нажать кнопку «Выбрать контакты». Контакты по тегу менеджера будут отфильтрованы.
Важно: Администратор удаляет теги только на своем аккаунте. Администратор не может автоматически удалить тег, созданный менеджером, на всех контактах, так как он не отобразится в поле назначения/удаления тегов. Но администратор может выборочно удалить тег, созданный менеджером в карточке контакта.
Менеджеру доступны для отображения/управления только следующие теги:
Важно: Менеджер может создавать/удалять теги только на своих контактах.