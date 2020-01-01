Перевод звонка

Во время разговора менеджер может перевести вызов на сотрудника внутри сервиса или на внешний номер с помощью иконки «Перевода вызова»

Для включения функции перевода вызова администратору аккаунта нужно зайти во вкладку «Команда» и поставить галку в чекбокс «Разрешить менеджерам просмотр раздела без возможности редактирования».

Далее для перевода вызова нужно позвонить на номер и после установки соединения кликнуть на иконку перевода вызова.

Чтобы перевести вызов на сотрудника внутри сервиса, в открывшемся окне выберите нужного сотрудника. Нажмите «Перевести».

Ограничение 1. Если у менеджера нет доступа к разделу «Команда», то перевод внутри сервиса ему недоступен, т.к. нет доступа к отображению сотрудников на аккаунте.

Ограничение 2. Перевод вызова осуществляется только на сотрудников в статусе «Доступен»

Чтобы перевести вызов на внешний номер, в открывшемся окне отметьте «Телефон» и введите номер. Нажмите «Перевести».



Если нужно перевести звонок на номер с добавочным номером, то нужно прописать сам номер, затем добавочный через решетку.

Если нужно перевести звонок на номер с добавочным номером, то нужно прописать сам номер, затем добавочный через решетку.

При неответе в течение 30 секунд переведенный вызов завершается (кладется трубка).

Оплата перевода вызова при исходящем звонке производится по двойному тарифу в зависимости от направлений, по которым были произведены соединения. Например, если звонок из сервиса совершался на стационарный номер Москвы (0,5 руб/мин) и переведен на мобильный номер Москвы (1,75 руб/мин), то оплачиваются параллельно обе стоимости звонка.

Тарификация перевода вызова входящего звонка на внешний номер осуществляется согласно тарифам исходящего вызова на данный номер.

При переводе вызова абонент будет видеть во входящих номер телефона клиента, звонок которого переводится.