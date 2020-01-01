Создание команды

Перейдите в личный кабинет (открывается при нажатие на Ваше имя в верхнем меню сервиса), выберите раздел «Команда».

Для того чтобы добавить нового пользователя в команду, нажмите «Пригласить сотрудника».

В открывшемся окне укажите e-mail менеджера, задайте пароль для входа в аккаунт (после входа, менеджер может поменять пароль) и определите его должность: администратор или менеджер.

Администратор обладает полными правами доступа – видит всю информацию, может пополнять баланс, передавать контакты между менеджерами, редактировать письма, настраивать сценарии и т.д.

Менеджер обладает ограниченными правами доступа и может работать только со своими контактами.

Далее укажите ФИО сотрудника и создайте короткий номер, который будет использоваться для Перевода вызова.

В «Дополнительных настройках» Вы можете выбрать входящие номера, с которыми будет работать менеджер, открыть доступ к сценариям, отчетам и настроить его рабочую почту.

Также здесь можно настроить скрытие телефонных номеров контактов для сотрудника с ролью «Менеджер». Подробнее о данном функционале по ссылке.

Нажмите «Пригласить». Новый пользователь получит письмо, где указана ссылка для входа в аккаунт.