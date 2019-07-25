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Полезная литература для менеджеров по продажам



«Гибкие продажи. Как продавать в эпоху перемен», Джил Конрат

Автор раскрывает приемы и методы, с помощью которых вам удастся правильно спланировать свое время и успевать за все нарастающими темпами и объемами продаж. Джил Конрат делает акцент на том, что скорость — главное преимущество для успешной конкуренции в торговле.



«Полное руководство для менеджера по продажам» Брайан Трейси

Пособие раскрывает все основные вопросы и моменты, которые интересуют сотрудников и руководителей в сфере продаж: правила постановки задач, планирования, подбора персонала, работы с клиентами, принципы мотивации, повышения личной и коллективной эффективности работы и многие другие аспекты.



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«Управление ключевыми клиентами», Стефан Шиффман

По статистике, любой сфере работает правило 80/20 — 20% усилий приносят 80% результата. Также и в сфере продаж: всего несколько заказчиков приносят компании большую часть прибыли. Как выявить этих ключевых клиентов и как правильно распределить свое рабочее время? Этому учит Стефан Шиффман в своей книге «Управление ключевыми клиентами».



«Жесткие продажи», Дэн Кеннеди

Дэн Кеннеди — сторонник агрессивной и жесткой политики продаж. Своих читателей он учит тому, как продавать больше и быстрее, быстро достичь успеха и вершины карьерной лестницы. Автор стремиться не мотивировать, а дает четкие практические стратегии действия, потому как считает, что у его читателей мотивация уже есть.



«Сначала скажи “Нет”», Джим Кэмп

Не многие знают, как важно научиться менеджеру вовремя говорить “Нет”, когда клиенты просят скидку, отсрочку платежа или другие уступки. Справочник менеджера по продажам Джима Кэмпа объясняет, почему важно вовремя отказать и какую выгоду можно от этого получить.



«Спин продажи», Нил Рекхэм. Книга стала настоящим бестселлером по количеству продаж и позитивных отзывов. При ее написании автор брал за основу данные многочисленных исследований и на примере конкретный цифр показывает, от каких факторов зависит успешность сделки в сфере продаж.



«Охота на покупателя. Самоучитель менеджера по продажам», Александр Деревицкий

Полезное пособие для менеджера по продажам, которое полностью основано на примерах их жизни. Автор предлагает не теоретическое изложение принципов, а описывает реальные ситуации и то, как правильно из них выйти.





