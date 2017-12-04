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Лидогенерация холодными звонками

Холодные звонки как способ лидогенерации — экономный, быстрый и эффективный метод. Им пользуются не только b2b-компании, который продают товары или услуги для бизнеса, но и b2c, например, банки или клиники. Давайте разберемся, какие особенности, преимущества и недостатки есть у генерации лидов прозвоном базы.

Плюсы и минусы лидгена холодными звонками.

  1. Быстрый старт.
    Если скорость получения лидов телемаркетингом и контекстной рекламой еще можно сравнить (уже к вечеру первого дня у вас будет какой-никакой результат и заявки), то seo вообще сравнивать глупо. Но давайте вспомним, что для контекста нужно не только само размещение и настройка, которые худо-бедно, с низким качеством делаются за час, но и сайт, или хотя бы лендинг. Это уже работа на неделю
  2. Стоимость.
    Подробное сравнение по цене потенциального клиента мы делали в другой статье. Здесь заметим, что в контексте дело обстоит так: каждый последующий лид стоит дороже, чем предыдущий. В обзвоне баз такой проблемы нет, вы всегда получаете лиды по одной цене, а то и делаете их дешевле за счет оптимизации работы и скриптов.
  3. Стартовые затраты.
    Для старта поиска лидов телефонными звонками вам нужны только сотрудники невысокой квалификации, удаленных можно найти за пару дней и сервис для холодных звонков. Всё можно оплачивать по ходу работы, без стартовых платежей.
  4. Компетенции.
    Чтобы настроить контекст или seo, запустить рекламную кампанию и сделать сайт, вам понадобится высококвалифицированный специалист, иначе вы спустите все бюджеты. Для холодных продаж вам понадобится здравый смысл, немного опыта и наши статьи.

Как искать лиды холодными звонками.

  • Найдите смелого и работоспособного человека, лучше с опытом активных продаж.
  • Найдите или купите базу.
  • Напишите простой скрипт.
  • Зарегистрируйтесь в Скорозвоне (в программе для холодных звонков) и пригласите менеджера в сервис.
  • Ставьте планы и контролируйте их выполнение.
  • Готовые лиды будут автоматически передаваться в CRM.

Лидогенерация телемаркетингом не теряет позиций уже много лет, и все равно у нас этот рынок находится в зачаточном состоянии. В США или Европе это самый популярный метод поиска потенциальных покупателей, что б там ни говорили. А для старта бизнеса это идеальный вариант: затрат мало, рисков нет, потенциал высокий.

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