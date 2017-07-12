Есть мнения за и против холодных звонков. Многое зависит от того, как была сделана попытка.

Приведем пример. Один руководитель нашел старую, неактуальную базу, не обучил менеджеров, посадил их за обычный телефон без скрипта, и потребовал продажи в первый же день. Менеджеры не были готовы (делать холодные звонки всегда страшно), сделали по 20 звонков, в половине случаев не дозвонились, а в остальные получили отказ. Вывод руководителя — не работают холодные звонки.

Много зависит от того, хорошо или плохо вы подготовились к холодным звонкам. На подготовку у вас уйдет неделя, но зато вы сэкономите время потом, да и прибыль получите сразу, а не через полгода работы. Рекомендуем почитать наши материалы про старт холодных продаж, поиск базы, набор сотрудников и составление скрипта. Эти статьи основаны на опыте и собственноручно набитых шишках.

Мы описали основные плюсы и минусы холодных звонков. Пробовать этот способ нужно в любом случае — бывает, что он оказывается эффективней контекста или классической рекламы в десятки раз. Но приготовьтесь инвестировать свое время — сами звонки не заработают.