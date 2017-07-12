Чтобы принять решение о старте такого привлечения клиентов в вашем бизнесе, давайте разберем плюсы и минусы холодных звонков. Зная все слабые и сильные стороны, вы сможете определить, будут ли они эффективны в вашем случае, и стоит ли делать ставку на обзвон. Наш анализ основан на нескольких сотнях живых примеров из числа компаний наших клиентов, которые используют прозвон баз и сравнили метод с другими способами лидогенерации.
Плюсы холодных звонков:
- стоимость — лид обходится дешевле контекста или обычной рекламы;
- быстрый старт без технических специалистов - нужны только люди;
- быстрые изменения — скрипт можно поменять за пару минут;
- обратная связь от потенциальных покупателей и клиентов — вы сразу поймете, если что-то с вашим продуктом, услугой или специалистами не так;
- быстрый результат — первые продажи вы получите в первые же дни;
- не нужны сверх-компетенции и дорогие специалисты.
Перечисленные преимущества холодных звонков справедливо доказывают, что холодные продажи — это самый эффективный выбор для b2b-контактов и старта бизнеса. Конечно, сразу при старте вы не получите идеально работающий механизм, но уже через пару месяцев при должном подходе конвейер заработает. Поэтому мы рекомендуем попробовать этот метод лидогенерации, если, конечно, вас не пугает следующий абзац.
Недостатки холодных звонков:
- много работы: не получится отдать их стороннему специалисту, придется разбираться самому;
- потребуется больше сотрудников, а хороших найти сложно (впрочем, тут мы можем вам помочь — читайте раздел про набор менеджеров);
- нужно найти хорошую базу для телефонного прозвона;
- придется постоянно прослушивать звонки и дорабатывать скрипт разговора, это время и силы руководителя;
- нет «отстающих продаж»: перестали звонить — встреч тоже нет, продажи остановились, цели не достигаются.
Есть мнения за и против холодных звонков. Многое зависит от того, как была сделана попытка.
Приведем пример. Один руководитель нашел старую, неактуальную базу, не обучил менеджеров, посадил их за обычный телефон без скрипта, и потребовал продажи в первый же день. Менеджеры не были готовы (делать холодные звонки всегда страшно), сделали по 20 звонков, в половине случаев не дозвонились, а в остальные получили отказ. Вывод руководителя — не работают холодные звонки.
Много зависит от того, хорошо или плохо вы подготовились к холодным звонкам. На подготовку у вас уйдет неделя, но зато вы сэкономите время потом, да и прибыль получите сразу, а не через полгода работы. Рекомендуем почитать наши материалы про старт холодных продаж, поиск базы, набор сотрудников и составление скрипта. Эти статьи основаны на опыте и собственноручно набитых шишках.
Мы описали основные плюсы и минусы холодных звонков. Пробовать этот способ нужно в любом случае — бывает, что он оказывается эффективней контекста или классической рекламы в десятки раз. Но приготовьтесь инвестировать свое время — сами звонки не заработают.