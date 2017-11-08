Грамотное планирование — основа основ, на которой строится успешный бизнес. Это же правило действует и в сфере продаж. Поэтому в этом разделе мы расскажем, как правильно составить план работы менеджера по продажам, какие мероприятия включает планирование, дадим наглядные примеры.

Используя простые рекомендации и образцы вы сможете развивать свое предприятие, разработаете четкую систему оценки продуктивности сотрудников и учета прибыли, сделаете прогноз, сэкономите время и силы на управлении.

Основные правила, как составить план развития руководителю продаж



Придерживайтесь четкой структуры. Разработайте стандартные для вашей компании таблицы на основе важных показателей. Регулярно оценивайте промежуточные достижения за разные периоды: день, неделю, месяц.

Ставьте четкие цели. Выражайте задачи в цифрах, например, увеличить объем продаж на 20% за год.

Предлагайте пути реализации. Например, увеличить объемы реализации продукции за счет расширения клиентской базы, а новых клиентов привлекать за счет холодных звонков.

Мотивируйте. У сотрудников должна быть личная заинтересованность в выполнении плана. Для этого разработайте систему премирования и внедрите штрафы.

При достижении результатов ставьте новые цели.



Образец: как правильно составить и оформить бизнес-план продаж для менеджеров



титульный лист;

содержание;

введение;

основной текст.

Перед тем, как поставить план менеджеру, выполните анализ статистических данных за предыдущие периоды. Количество шагов и критериев оценки эффективности работы отдела продаж может отличаться в зависимости от размера компании, количества товаров, степени развития менеджмента. Перед тем, как поставить план менеджеру, выполните анализ статистических данных за предыдущие периоды. Количество шагов и критериев оценки эффективности работы отдела продаж может отличаться в зависимости от размера компании, количества товаров, степени развития менеджмента.

Примеры таблиц, как построить план продаж для менеджеров

Простая

Показатель Название товара или услуги 1 Название товара или услуги 2 Название товара или услуги 3 План Факт % выполнения

Общее оформление документа. Бизнес-план — это развернутая инструкция, которая включает не только цели, но и методы и этапы ее достижения. Структура документа должна включать:Непосредственно план продаж. Планировать объемы реализации продукции на рынке, размер прибыли и другие экономические показатели удобнее в виде таблиц. Для разработки планов, а также последующего учета и оценки их выполнения чаще всего используют программе excel, которая помогает автоматизировать расчеты.





Сложная

Показатели Предыдущий месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Оборот Количество клиентов Средний оборот по клиенту Количество сделок Средняя сумма сделки



