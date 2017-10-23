Существует несколько видов отделов продаж: одноуровневые и многоуровневые. Одноуровневый отдел продаж означает, что сотрудники занимаются всем сразу: делают холодные звонки, заключают сделки, оформляют документы и выставляют счета, а также делают допродажи клиентам, которые у вас уже покупали. В другом случае эти обязанности разделены между уровнями отдела.
Одноуровневый отдел продаж подходит, если у вас не очень сложный процесс сделки. Также такая схема подойдет, если у вас высокая конверсия и нет необходимости в большом количестве холодных звонков. Если у вас много холодных прозвонов, и вам важна эффективность, лучше разделить функции между сотрудниками.
Еще один вариант работы с одним уровнем — это работа на входящих каналах, заявках и звонках. Также вы можете работать с потенциальными клиентами, приходящими по рекомендациям. Или торговать без заявок и разговоров, вживую.
Масштабировать и увеличивать прибыль компании без разделения труда не получится.
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Неэффективность работы из-за частой смены контекста: менеджер то звонит, то выставляет счета;
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Сложно выставлять планы: сложно просчитать баланс между звонками, встречами и договорами;
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Одноуровневый отдел тяжело контролировать: по отчетам не получится понять, как работает человек — придется отслеживать каждый шаг;
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Часто работники будут заниматься тем, что у них не очень хорошо получается;
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Требуется высокий профессионализм каждого менеджера;
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Менеджеры, набравшие базу постоянных клиентов, зацикливаются на ней и делают меньше холодных звонков.
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Если у вас очень классная, сознательная и мотивированная команда и компания, схема может сработать;
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Схема привычная и понятная, организовать её легко;
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Менеджер надеется только на себя, без посредников и других работников.