Существует несколько видов отделов продаж: одноуровневые и многоуровневые. Одноуровневый отдел продаж означает, что сотрудники занимаются всем сразу: делают холодные звонки, заключают сделки, оформляют документы и выставляют счета, а также делают допродажи клиентам, которые у вас уже покупали. В другом случае эти обязанности разделены между уровнями отдела.

Кому подходит одноуровневый отдел продаж

Одноуровневый отдел продаж подходит, если у вас не очень сложный процесс сделки. Также такая схема подойдет, если у вас высокая конверсия и нет необходимости в большом количестве холодных звонков. Если у вас много холодных прозвонов, и вам важна эффективность, лучше разделить функции между сотрудниками.

Еще один вариант работы с одним уровнем — это работа на входящих каналах, заявках и звонках. Также вы можете работать с потенциальными клиентами, приходящими по рекомендациям. Или торговать без заявок и разговоров, вживую.

Масштабировать и увеличивать прибыль компании без разделения труда не получится.

Как организовать трехуровневый отдел продаж читайте в нашей статье:

Недостатки одноуровневого отдела продаж

Неэффективность работы из-за частой смены контекста: менеджер то звонит, то выставляет счета;

Сложно выставлять планы: сложно просчитать баланс между звонками, встречами и договорами;

Одноуровневый отдел тяжело контролировать: по отчетам не получится понять, как работает человек — придется отслеживать каждый шаг;

Часто работники будут заниматься тем, что у них не очень хорошо получается;

Требуется высокий профессионализм каждого менеджера;

Менеджеры, набравшие базу постоянных клиентов, зацикливаются на ней и делают меньше холодных звонков.

Преимущества одноуровневого отдела продаж

Если у вас очень классная, сознательная и мотивированная команда и компания, схема может сработать;

Схема привычная и понятная, организовать её легко;

Менеджер надеется только на себя, без посредников и других работников.

Мы постарались рассказать, что такое одноуровневый отдел продаж, описали его плюсы и минусы, но решение остается за вами. Мы рекомендуем переходить на более продвинутые технологии и разделить функции и задачи по сотрудникам. Опыт показывает, что это правильный подход, который кратно увеличивает прибыль.