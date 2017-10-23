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Одноуровневый отдел продаж

Существует несколько видов отделов продаж: одноуровневые и многоуровневые. Одноуровневый отдел продаж означает, что сотрудники занимаются всем сразу: делают холодные звонки, заключают сделки, оформляют документы и выставляют счета, а также делают допродажи клиентам, которые у вас уже покупали. В другом случае эти обязанности разделены между уровнями отдела.

Кому подходит одноуровневый отдел продаж

Одноуровневый отдел продаж подходит, если у вас не очень сложный процесс сделки. Также такая схема подойдет, если у вас высокая конверсия и нет необходимости в большом количестве холодных звонков. Если у вас много холодных прозвонов, и вам важна эффективность, лучше разделить функции между сотрудниками.

Еще один вариант работы с одним уровнем — это работа на входящих каналах, заявках и звонках. Также вы можете работать с потенциальными клиентами, приходящими по рекомендациям. Или торговать без заявок и разговоров, вживую.

Масштабировать и увеличивать прибыль компании без разделения труда не получится.

Как организовать трехуровневый отдел продаж читайте в нашей статье:
Как организовать многоуровневый отдел продаж
Недостатки одноуровневого отдела продаж
  • Неэффективность работы из-за частой смены контекста: менеджер то звонит, то выставляет счета;
  • Сложно выставлять планы: сложно просчитать баланс между звонками, встречами и договорами;
  • Одноуровневый отдел тяжело контролировать: по отчетам не получится понять, как работает человек — придется отслеживать каждый шаг;
  • Часто работники будут заниматься тем, что у них не очень хорошо получается;
  • Требуется высокий профессионализм каждого менеджера;
  • Менеджеры, набравшие базу постоянных клиентов, зацикливаются на ней и делают меньше холодных звонков.
Преимущества одноуровневого отдела продаж
  • Если у вас очень классная, сознательная и мотивированная команда и компания, схема может сработать;
  • Схема привычная и понятная, организовать её легко;
  • Менеджер надеется только на себя, без посредников и других работников.
Мы постарались рассказать, что такое одноуровневый отдел продаж, описали его плюсы и минусы, но решение остается за вами. Мы рекомендуем переходить на более продвинутые технологии и разделить функции и задачи по сотрудникам. Опыт показывает, что это правильный подход, который кратно увеличивает прибыль.

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