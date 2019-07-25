Начинающие специалисты часто задают себе вопрос «куда пойти работать менеджером по продажам?», не зная где востребована эта профессия и где найти вакансию с наилучшими перспективами. В статье расскажем основные правила поиска работы для специалиста по продажам.



Где может работать продажник



Менеджер по продажам или специалист со схожими обязанностями нужен практически в любой сфере, например:



Реализация товаров: автомобили и техника, продукты питания, сельскохозяйственная, продукция, стройматериалы, окна.

Реализация услуг: банки и финансовые организации; туристические, строительные, логистические компании; страхование.



В поисках работы можно обратиться напрямую в компании, которые ищут сотрудников в колл-центр или отделы продаж. В крупных организациях, где создан полноценный отдел продаж, вы получите больше возможностей для карьерного роста. Небольшие фирмы обычно нанимают 1-2 сотрудников для реализации товаров, услуг и работы с действующими клиентами. Поэтому список обязанностей в них обычно больше, но и требования ниже, поэтому можно устроиться без опыта работы. Кроме того вы можете стать сотрудником колл-центрова, который работает над несколькими проектами.



Где искать актуальные вакансии



В интернете — на специализированных сайтах и порталах поиска работы.

По знакомым — которые работают в той же сфере и могли слышать про хорошие вакансии.

Как выбрать работодателя



Выберите сферу, в которой хотите работать. Оцените, какие товары или услуги вам интересны. Собственная заинтересованность поможет вам легче продавать.



Изучите актуальные вакансии. Сравните требования работодателей и собственные профессиональные данные, например, образование и опыт работы. Оцените уровень оплаты и список должностных обязанностей.



Оцените работодателей. Размер компании, количество сотрудников, условия труда, поищите отзывы сотрудников в сети.



Сходите на собеседование и сделайте окончательные выводы. Во время собеседования вы сможете задать дополнительные вопросы, а также предварительно оценить офис и саму компанию.



Используйте приведенную нами информацию и советы, чтобы решить куда пойти работать менеджером. Так вы сможете правильно оценить все возможности и риски.









