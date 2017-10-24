Холодные звонки и контекстная реклама — два канала привлечения лидов, позволяющие быстро начать продажи, без долгого seo-продвижения или разработки сложных стратегий.

Обычно, начиная бизнес, руководитель компании выбирает основные канал. Сейчас наиболее популярна контекстная реклама, она кажется простой, специалистов много. Запустил кампанию, и заявки пойдут рекой. Да не тут-то было. Не всем подходит интернет-реклама. В статье мы сравним эти 2 канала.

Проверенный или новый для вас продукт и компания. Если вы открываете новое направление или компанию, работайте активными продажами и прозвоном, и не забывайте прослушивать записи. Это даст вам самую важную информацию: востребован ли ваш продукт, какие возражения есть, правильная ли цена. Контекст такой информации не даст. Аудитория. Если вы прекрасно знаете аудиторию (какие сайты посещают, что запрашивают в интернете?), то подойдет интернет-реклама. Если сомневаетесь, или ваша ЦА не ищет ваш продукт в поисковиках, звонить покупателям — необходимость. Стоимость. Если у вас B2C, вопрос не стоит очень остро. Если вы работаете в B2B, наверняка, стоимость лида в интернете у вас зашкаливает за 3 тысячи. А в некоторых услугах и товарах доходит и до 25 000 ₽. Стоимость потенциального покупателя в обзвоне практически всегда до 1 000 ₽. Конкуренция. В Директе и Адвордс чем выше конкуренция, тем выше цены клика. Появился еще один конкурент? Готовьтесь отдавать больше денег за клик, ведь в аукционе теперь участвует еще один игрок. В прозвоне баз такой проблемы нет. Масштабирование и рост бизнеса. Холодные звонки и контекст помогают растить бизнес. Но в Директ и Адвордс каждый последующий лид стоит дороже. Хотите больше лидов? Надо быть выше в выдаче, а значит, клик дорожает. Иными словами, вы можете получить 100 лидов по 1,5 тысячи рублей каждый, а вот 500 лидов вам обойдется уже в 4 тысячи каждый. В обзвоне баз все не так, лиды всегда стоят одинаково. Сложность старта. Итак, что нужно для старта обзвона потенциальных клиентов с нуля: менеджер, простой скрипт (который можно написать самому за пару часов), Скорозвон и база (которую найти довольно просто). Ну и наше пособие. :) В первые пару дней у вас будет получаться не очень, но у вас за 2 дня наберется масса информации, с которой вы поднимете конверсию. Обычно, если действительно работать, уже через неделю прозвон идет неплохо, а через пару месяцев и вовсе отлично.

Если ваша цель — размещение в интернете, вам нужен специалист (причем, неопытный просто сольет весь бюджет, а агентство вообще заинтересовано в том, чтобы сжигать больше), бюджеты, хороший лендинг. Причем, вам придется этот лендинг постоянно настраивать и переделывать, замерять конверсию, а в это время сжигается бюджет…

Мы видим, что, если сравнивать холодные звонки и контекстную рекламу, нужно обратить внимание на целую кучу факторов. В любом случае, рекомендуем попробовать оба подхода, чтобы понять, какой вам подойдет, ну и подходить к работе с головой и умом, используя опыт специалистов.