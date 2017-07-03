Образец вакансии менеджера по продажам мы сделали на примере поиска сотрудника в веб-студию на должность специалиста по продажам услуг. Работодатель составил это объявление с целью поиска соискателей на работных порталах (Headhunter, SuperJob и другие), но текст подойдет и для других каналов поиска сотрудника, от соцсетей до размещения на авито.
Сначала коротко напомним, что самое важное в тексте вакансии менеджера по продажам, а потом перейдем к примеру:
- конкретность, пишите цифры, задачи и реальные условия работы как можно подробнее;
- простота текста, не используйте шаблоны и сложные обороты речи;
- понятность, не используйте размытые фразы;
- честность и детали, это действительно важно.
Пример составления хорошей вакансии для менеджера по продажам.
Менеджер по продажам услуг веб-студии.
Мы растем и ищем сотрудника в молодую и дружную команду. Мы делаем качественные и красивые сайты, настраиваем контекстную рекламу и рады, что наши клиенты довольны, и рекомендуют нас друзьям.
Обязанности.
- Обзванивать в сервисе Скорозвон готовую базу компаний в разных городах, чтобы узнать, актуальны ли наши услуги и находить новых клиентов.
- Звонить по входящим заявкам.
- Рассчитывать стоимость услуг по готовому калькулятору, отправлять коммерческое предложение.
- Подбирать удачные примеры наших сайтов и кампаний.
- Встречаться с клиентами, вести переговоры, согласовывать и подписывать договора, закрывающие документы.
- После подписания договора передавать сделку в отдел аккаунт-поддержки.
- Вести отчетность в CRM, выполнять план по звонкам, встречам и сделкам.
Требования.
- Опыт холодных звонков. У вас не должно быть страха перед ними.
- Опыт работы с CRM.
- Общительность и любовь к клиентам.
- Будет отлично, если вы знаете принципы создания сайтов и настройки контекстной рекламы. Если нет — важно, чтобы вы быстро учились.
Условия работы.
- Официальное трудоустройство с белой зарплатой.
- Оклад 15 000 руб. + процент со сделок. Средний доход специалиста в нашей компании - 45 000 руб. Самый успешный получает от 80 до 90 000 руб. в месяц. Всегда выдается вовремя, на карту.
- Рабочий график: пн-пт с 10:00 до 19:00. Мы готовы немного изменить график для вашего удобства.
- Комфортный офис в центре, новые компьютеры, кондиционеры, кофе и печеньки.
- Корпоративный полис ДМС после 3 месяцев сотрудничества.
- Компенсация расходов на связь и дорогу.
- Молодой (средний возраст коллег - 26 лет) и дружный (раз в месяц мы ходим в кино или кафе) коллектив.
Пожалуйста, напишите сопроводительное письмо к резюме, в котором прокомментируйте любую нашу работу из портфолио на сайте. Спасибо!
Мы ждём вас. Пишите, звоните, или заходите к нам на чай.
Наш пример заполнения вакансии менеджера по продажам подходит тем, кто ищет специалиста по холодным звонкам. Но те моменты, которые делают вакансию «вкусной», общие:
конкретность, простота и понятность.
Не пишите общими и размытыми фразами. Не используйте обороты «молодая, динамично развивающаяся компания» и «передовые технологии», это пустые фразы, которые можно еще и негативно прочитать. Пишите просто и честно. Добавьте конкретные преимущества, описав их простыми словами.
Надеемся, что помогли вам! Пишите нам на почту welcome@skorozvon.ru, если вам нужен другой образец вакансии менеджера по продажам, мы попробуем помочь.