Образец вакансии менеджера по продажам мы сделали на примере поиска сотрудника в веб-студию на должность специалиста по продажам услуг. Работодатель составил это объявление с целью поиска соискателей на работных порталах (Headhunter, SuperJob и другие), но текст подойдет и для других каналов поиска сотрудника, от соцсетей до размещения на авито.

Сначала коротко напомним, что самое важное в тексте вакансии менеджера по продажам, а потом перейдем к примеру:

конкретность, пишите цифры, задачи и реальные условия работы как можно подробнее;

простота текста, не используйте шаблоны и сложные обороты речи;

понятность, не используйте размытые фразы;

честность и детали, это действительно важно.

Пример составления хорошей вакансии для менеджера по продажам.

Менеджер по продажам услуг веб-студии.

Мы растем и ищем сотрудника в молодую и дружную команду. Мы делаем качественные и красивые сайты, настраиваем контекстную рекламу и рады, что наши клиенты довольны, и рекомендуют нас друзьям.

Обязанности.

Обзванивать в сервисе Скорозвон готовую базу компаний в разных городах, чтобы узнать, актуальны ли наши услуги и находить новых клиентов. Звонить по входящим заявкам. Рассчитывать стоимость услуг по готовому калькулятору, отправлять коммерческое предложение. Подбирать удачные примеры наших сайтов и кампаний. Встречаться с клиентами, вести переговоры, согласовывать и подписывать договора, закрывающие документы. После подписания договора передавать сделку в отдел аккаунт-поддержки. Вести отчетность в CRM, выполнять план по звонкам, встречам и сделкам.

Требования.

Опыт холодных звонков. У вас не должно быть страха перед ними. Опыт работы с CRM. Общительность и любовь к клиентам. Будет отлично, если вы знаете принципы создания сайтов и настройки контекстной рекламы. Если нет — важно, чтобы вы быстро учились.

Условия работы.

Официальное трудоустройство с белой зарплатой. Оклад 15 000 руб. + процент со сделок. Средний доход специалиста в нашей компании - 45 000 руб. Самый успешный получает от 80 до 90 000 руб. в месяц. Всегда выдается вовремя, на карту. Рабочий график: пн-пт с 10:00 до 19:00. Мы готовы немного изменить график для вашего удобства. Комфортный офис в центре, новые компьютеры, кондиционеры, кофе и печеньки. Корпоративный полис ДМС после 3 месяцев сотрудничества. Компенсация расходов на связь и дорогу. Молодой (средний возраст коллег - 26 лет) и дружный (раз в месяц мы ходим в кино или кафе) коллектив.

Пожалуйста, напишите сопроводительное письмо к резюме, в котором прокомментируйте любую нашу работу из портфолио на сайте. Спасибо!

Мы ждём вас. Пишите, звоните, или заходите к нам на чай.

Наш пример заполнения вакансии менеджера по продажам подходит тем, кто ищет специалиста по холодным звонкам. Но те моменты, которые делают вакансию «вкусной», общие:

конкретность, простота и понятность.

Не пишите общими и размытыми фразами. Не используйте обороты «молодая, динамично развивающаяся компания» и «передовые технологии», это пустые фразы, которые можно еще и негативно прочитать. Пишите просто и честно. Добавьте конкретные преимущества, описав их простыми словами.

Надеемся, что помогли вам! Пишите нам на почту welcome@skorozvon.ru, если вам нужен другой образец вакансии менеджера по продажам, мы попробуем помочь.