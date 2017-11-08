Один из главных вопросов в продажах: холодные звонки, законно ли это? Мы изучили все нормативные акты, Закон о рекламе, опыт юристов, и смело говорим — да. Да, несмотря на жалобы на спам, угрозы взысканий и прочие негативные слухи. Но есть пара нюансов, о которых мы расскажем в этой статье. Что ж, давайте разбираться, как не попасть под запрет, и обзванивать по телефону потенциальных покупателей согласно законодательству.

Во-первых, давайте разберемся, что вам грозит в самом плохом случае в нашей стране. Обратим внимание на ст.18 Федерального закона «О рекламе», N 38-ФЗ (там ясно написано, где запрещены холодные звонки) и рассмотрим ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей; на должностных лиц — от четырех до двадцати; на юридических лиц — от ста до пятисот тысяч. Так это получается, что холодные звонки запрещены полностью? А как же тогда все огромные колл-центры звонят? И что делать с полумиллионными взысканиями, по факту их же никто не платит. Да и суммы огромные, не так ли? Но законодательство имеет свои особенности, и простые действия помогут не попасть под огромный штраф.

Холодные звонки — это абсолютно законно в b2b-продажах. Контакты компаний и фирм находятся в открытом доступе и свободных источниках, не содержат персональных данных. Звоните на здоровье. Совсем другое дело — b2c. Тут есть свои особенности: Все будет отлично, если вы звоните человеку, который уже подтвердил свое согласие на получение информации (это ваша собранная база, заявка или база, которую вам передали из другой фирмы, которая подтвердила такое согласие абонента). Главное — не забывайте у себя на сайте оставить ссылку на согласие. Законность холодных звонков с опросами и справочной информацией доказана. Нерекламными являются справочно-информационные материалы и опросы, не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке. А это значит, что все просто — пусть менеджер начинает свой разговор с короткого опроса (Вы пользуетесь услугами такими-то? Хотели бы снизить расходы на эту услугу? Да? Тогда хотите послушать предложение от нашей фирмы?) или справочной информации с предложением прослушать рекламу (Компания «Рога и копыта» специализируется на ремонте бытовой техники. Сейчас проводит акцию - хотите, расскажу?). И обязательно записывайте все разговоры!

Мы обсудили с вами миф о том, что холодные звонки запрещены законом. Иногда, конечно, это так. Но в большинстве случаев такой проблемы нет, или есть способы её обойти и спокойно работать. Подходите с умом к организации эффективного обзвона, записывайте все разговоры, и тогда ограничение вам не страшны. Удачи в продажах!