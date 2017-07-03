Итак, давайте поговорим про сайты для поиска менеджеров. Мы рекомендуем разместить вакансию везде. Так вы охватите максимальное количество кандидатов. Выделите 3-5 часов на размещение. Лучше сделать это утром, часов в 11 по местному времени, чтобы в течение дня ваша публикация не «ушла» за свежие вакансии за ночь, а те, кто размещает объявление по приходу на работу, его уже разместили.

Работные сайты и площадки для поиска менеджеров. HeadHunter, SuperJob, job.ru, rabota.ru — самые популярные, но конкуренция работодателей там высокая, откликов будет не очень много, да и там явный недостаток резюме из небольших городов. Не забывайте как можно чаще обновлять вакансию. Приоритетное размещение тоже помогает, но оно платное, что подходит не всем.

Социальные сети. Во «вконтакте» и «одноклассниках» сотни групп «Ищу работу», где можно быстро найти хорошего сотрудника. Не забывайте, что в заголовке поста надо указать город (если важно), и уровень заработной платы, а также место работы (удаленная или в офисе). Используйте также небольшие группы городов, в которых вы ищете сотрудников («Работа в Туле»), и студенческие группы, если вам подходят кандидаты без опыта в продажах и работе с клиентами.

Авито и другие доски объявлений, места для поиска менеджеров. Здесь много объявлений и резюме в небольших городах. На Авито хорошо искать специалистов для холодных звонков, опытных кандидатов там немного.

Сайты для фрилансеров. fl.ru, work-zilla.com, freelance.ru. Здесь легко найти удаленных сотрудников с опытом работы.

Профсоюзы ВУЗов. Студенты-заочники и вечерники часто обращаются за работой в профсоюз. Повесьте плакат (если это ВУЗ вашего города) или напишите письмо с предложением.

Городские сайты, раздел «Работа» — сюда не добираются HR-специалисты из крупных компаний, а новых резюме достаточно много.

Активная работа. Если остальные пункты касались публикации вакансии, то тут мы говорим о просмотре резюме и предложений. Мы рекомендуем этот способ, если у вас недостаточный поток резюме. В целом, это трудоемкий, но эффективный способ набора персонала.

Вы сами видите, что путей и каналов для поиска менеджеров достаточно. На практике, если будете использовать все, закроете вакантную должность за пару недель.